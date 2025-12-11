Depuis 1952, le Madison's Lumber Reporter s'est imposé comme la source la plus fiable d'informations sur les prix du bois d'œuvre en Amérique du Nord et sur l'actualité de l'industrie forestière. Nous comprenons que le marché réagit à divers facteurs. En offrant une véritable vision à 360° de tous les aspects de la fabrication des produits du bois, Madison's vous permet d'être mieux armé pour anticiper d'autres conditions de marché, comme le logement ou l'énergie.

Ce mois-ci ne fait pas exception, alors plongeons-nous dans les données :

Les exportations américaines de grumes vers la Chine ont chuté de 95 % entre janvier et août, pour atteindre 7 millions de dollars, contre 132 millions de dollars pour la même période en 2024. Celles vers le Japon ont augmenté de 5 %, pour atteindre 150 millions de dollars pour les huit premiers mois de 2025, contre 143 millions de dollars l'année précédente.

Les exportations de bois d'œuvre des États-Unis vers le reste du monde ont chuté de 9 % depuis le début de l'année, passant de 633 millions de dollars US en 2024 à 577 millions de dollars US cette année. Les exportations vers le Canada, la Chine et le Japon ont toutes diminué, respectivement de 30 %, 44 % et 30 %.

Les importations américaines de bois d'œuvre en provenance du monde entier ont augmenté de 3,4 % de janvier à août de cette année par rapport à la même période en 2024. Cette hausse est principalement due à l'Europe, dont les importations ont progressé de 15 %, pour atteindre 833 millions de dollars américains, contre 723 millions de dollars américains pour les huit premiers mois de l'année précédente. Les importations en provenance du Canada ont quant à elles reculé de 1,2 %, à 3 425 millions de dollars américains, contre 3 467 millions de dollars américains en 2024.

Les exportations totales de grumes des États-Unis vers le reste du monde se sont élevées à 347 millions de dollars US pour les huit premiers mois de 2025, contre 474 millions de dollars US l'an dernier. Les exportations de bois d'œuvre américain vers le Canada ont atteint 95 millions de dollars US de janvier à août de cette année, contre 137 millions de dollars US en 2024.

Les importations américaines de bois d'œuvre en provenance du Chili ont augmenté de 30,4 % depuis le début de l'année, passant de 117 millions de dollars en 2024 à 153 millions de dollars cette année.

Les changements survenus dans les flux commerciaux entre les États-Unis et les autres pays, notamment avec la Chine et le Canada, sont clairement visibles sur les graphiques ci-joints.

Les investisseurs avisés savent que les prix du bois d'œuvre résineux sont un bon indicateur avancé de l'activité immobilière aux États-Unis, y compris la construction de maisons et les ventes de maisons. Ne manquez pas cette occasion, obtenez des mises à jour des données sur les prix du bois directement sur votre bureau tous les vendredis matins.

En raison de la fermeture partielle des services gouvernementaux américains pendant deux mois, la publication des données mensuelles habituelles accuse un retard important. Le Canada retarde également la publication de ses données afin de les synchroniser avec celles des États-Unis. Toutes ces données seront disponibles la semaine prochaine ; Madison's fournira alors les informations et les faits les plus récents.

Au cours de la semaine se terminant le 5 décembre 2025, le prix du bois d'œuvre résineux de référence pour la construction (épinette-pin-sapin de l'Ouest 2x4 n° 2 et supérieur KD (RL)) était de 380 $ US le millier de pieds-planche, soit une baisse de 10 $ (-3 %) par rapport à la semaine précédente où il s'élevait à 390 $, selon le bulletin hebdomadaire des prix de l'industrie des produits forestiers Madison's Lumber Reporter. Le prix de cette semaine a baissé de 25 $, soit 6 %, par rapport à il y a un mois où il était de 405 $.

Par rapport à la même semaine de l'année dernière, où le prix était de 460 $US le millier de pieds cubes, il a baissé de 70 $US, soit 15 %. Par rapport à il y a deux ans, où il était de 404 $US, le prix de cette semaine-là a baissé de 14 $US, soit 3 %.

Gardez une longueur d'avance sur les données relatives aux prix de l'immobilier aux États-Unis en consultant les prix du bois d'œuvre résineux. Publié chaque vendredi depuis 1952, le catalogue Madison's Lumber Prices sert de référence à l'industrie forestière pour le bois d'œuvre résineux de dimensions standard utilisé dans la construction en Amérique du Nord. Ce bois est, bien entendu, indispensable à la fabrication des matériaux de construction résidentiels aux États-Unis et au Canada.

Pour sa part, au cours de la semaine se terminant le 5 décembre 2025, le prix du pin jaune du Sud - East Side 2x4 n° 2 et plus KD (RL) était de 350 $ US le mfbm, un prix stable par rapport à la semaine précédente, a déclaré Madison's Lumber Reporter. Le prix de cette semaine a baissé de 4 $, soit 1 %, par rapport à il y a un mois où il était de 354 $.

Par rapport à la même semaine de l'année dernière, où le prix était de 435 $US le mfbm, il a baissé de 85 $US, soit 20 %. Par rapport à il y a deux ans, où il était de 405 $US, le prix de cette semaine-là a baissé de 55 $US, soit 14 %.

