QINGDAO, Chine, 17 octobre 2024 /CNW/ - Hisense, l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public, a annoncé aujourd'hui que son téléviseur à mini DEL ULED X de 110 pouces est maintenant en vente à l'échelle mondiale au prix de 20 000 $ US.

Depuis son lancement au CES plus tôt cette année et sa reconnaissance comme lauréat du prix d'innovation du CES, en plus du prix Editor's Choice décerné par Digital Trends, le téléviseur ULED X de 110 pouces a reçu d'innombrables autres distinctions en tant que leader dans le domaine de la technologie d'affichage.

Le téléviseur à mini DEL ULED X de 110 pouces d’Hisense est maintenant disponible à l’échelle mondiale (PRNewsfoto/Hisense)

Le téléviseur ULED X de 110 pouces doté d'une source de lumière noire à mini DEL offre une luminosité maximale étonnante allant jusqu'à 10 000 nits, et contraste avec plus de 40 000 zones de gradation locales, réduisant au minimum la perte de lumière noire et augmentant le contraste de façon mesurable. Propulsé par la technologie Hi-View Engine X d'Hisense, il offre des réglages en temps réel pour un écran plus clair, immersif et captivant. Rassemblant cette collection de matériel et de logiciels de référence de l'industrie, le téléviseur ULED X de 110 pouces témoigne de l'évolution de l'écran à DEL, où l'innovation et l'ingénierie axée sur le consommateur convergent pour redéfinir la qualité de l'image afin de fournir cette image plus brillante, une image dynamique qui fonctionne bien pour les écrans de grande taille, ce qui en fait un choix idéal pour les adeptes de jeux vidéo, les cinéphiles et les amateurs de sport.

Plus tôt en octobre, le modèle de téléviseur ULED X de 110 pouces Championship Edition, un ajout ultra haut de gamme à la gamme innovante de téléviseurs ULED X d'Hisense, a été lancé pour coïncider avec le début de la saison de la NBA. Ce modèle exclusif offert en édition limitée représente une collaboration unique entre deux chefs de file de l'industrie, combinant la technologie de pointe ULED X d'Hisense et des améliorations luxueuses qui rendent hommage à l'esprit des champions de la NBA.

L'arrivée du téléviseur ULED X de 110 pouces représente une évolution importante de la gamme de téléviseurs d'Hisense, alors que l'entreprise consolide son leadership sur le marché des téléviseurs ultra haut de gamme et des écrans de grand format, répondant à la demande croissante pour des téléviseurs de grande taille en élargissant ses gammes d'écrans ULED et ULED X pour y inclure des écrans encore plus grands.

Hisense s'engage à innover constamment sur le plan technologique en offrant aux consommateurs une expérience audiovisuelle sans précédent. Hisense continue de placer les consommateurs au cœur de ses préoccupations, renforçant les liens avec un plus grand nombre d'utilisateurs à l'échelle mondiale, et offrant des expériences complètes de vie à la maison qui dépassent les attentes.

À propos d'Hisense

Hisense est une marque mondiale d'électroménager et d'électronique grand public, et partenaire officiel de l'UEFA EURO 2024. Selon Omdia, Hisense se classe au deuxième rang mondial sur le plan des expéditions de téléviseurs et au premier rang mondial sur le plan des téléviseurs de 100 po en 2023 et au premier trimestre de 2024. L'entreprise a pris rapidement de l'ampleur et exerce maintenant ses activités dans plus de 160 pays. Elle se spécialise dans les biens multimédias, les appareils ménagers et les technologies de l'information intelligentes.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2532307/Hisense_110_inch_ULED_X_Mini_LED_globally.jpg

SOURCE Hisense

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]