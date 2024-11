Le rapport révèle que l'IA générative et les marchés régionaux sont considérés comme des éléments positifs, alors que l'industrie fait face à de nombreux défis

TORONTO, le 7 nov. 2024 /CNW/ - Le rapport Emerging Trends in Real Estate (ETRE) de PwC Canada et de l'ULI de cette année identifie des opportunités pour les investisseurs en 2025. Des coûts financiers plus élevés, des risques géopolitiques accrus et d'autres pressions sur le secteur ont récemment rendu l'industrie moins attrayante par rapport à d'autres opportunités d'investissement offrant des rendements potentiellement plus élevés avec moins de risques apparents. Bien que les perspectives soient mitigées, les nouvelles catégories d'actifs, l'IA générative et la différenciation régionale constituent une lueur d'espoir pour la prochaine année.

« Les sociétés immobilières canadiennes surveillent de près les catalyseurs tels que la baisse des taux d'intérêt, les changements de politiques gouvernementales et la réinvention du modèle d'entreprise afin de revigorer l'investissement et le développement. Parallèlement, elles explorent de nouvelles technologies telles que l'IA générative pour accroître leur productivité », explique Fred Cassano, Associé et leader national, secteur immobilier, PwC Canada. « L'utilisation de l'IA générative dans le secteur de l'immobilier, bien qu'elle soit encore en évolution, offre des avantages concurrentiels importants. »

Catégories d'actifs émergentes : Les marchés de la copropriété dans les plus grandes villes du Canada, soit Toronto et Vancouver, ont marqué une pause. La préconstruction ralentissant dans ces grandes villes, les investisseurs se tournent vers d'autres régions et d'autres catégories d'actifs. Les actifs de niche comme les centres de données constituent un domaine d'investissement prometteur stimulé par les demandes d'énergie importantes de l'IA générative. Ils nécessitent également de grandes quantités d'énergie, ce qui souligne le besoin de solutions durables qui s'appuient sur des sources d'énergie propre.

Opportunités régionales : D'un point de vue régional, l'Ouest canadien, en particulier Calgary et Edmonton, continue d'émerger comme un marché de premier plan à surveiller, l'accessibilité des logements étant un attrait important pour la région. Cette région est également confrontée à des préoccupations croissantes liées au climat, ce qui fait de la durabilité un sujet de plus en plus important.

La durabilité est une priorité : Dans un contexte de ralentissement de l'industrie, les sociétés immobilières canadiennes sont confrontées à des décisions difficiles sur la manière de répondre aux défis liés aux changements climatiques. Malgré la succession d'événements météorologiques extrêmes mettant en évidence les effets de ces changements, les acteurs de l'immobilier sont divisés sur la voie à suivre en raison des coûts élevés. L'avantage concurrentiel ira probablement à ceux qui sauront évaluer les impacts directs et indirects des changements climatiques et s'y préparer.

« Les sociétés immobilières qui sont prêtes à devenir des pionnières en matière de résilience climatique peuvent commencer par une analyse au niveau du portefeuille. En période de fortes pressions commerciales, de concurrence des priorités et de complexité des actifs, la créativité dans la conclusion de transactions et l'expertise dans les opérations sont essentielles pour réussir », a ajouté M. Cassano.

« En 2025, il s'agira d'adopter une nouvelle approche en matière d'investissement et de développement », a déclaré Richard Joy, directeur général d'Urban Land Institute, à Toronto. « Tirer parti de nouvelles opportunités comme l'IA générative et les centres de données exigent que les acteurs de l'immobilier agissent avec créativité et conviction, ce qui peut impliquer de développer de nouvelles capacités, de nouer des partenariats stratégiques et de s'implanter au sein de nouveaux marchés. »

Principales tendances de l'immobilier canadien à venir en 2025 :

Évolution des stratégies d'investissement pour les personnes disposant de capitaux : Avec des normes de prêt plus conservatrices, les contraintes de capital demeurent une tendance à venir en 2025. Avec une moins grande accessibilité au financement traditionnel, les investisseurs privés, y compris les bureaux de gestion du patrimoine, les particuliers fortunés, ainsi que ceux qui sont prêts à prendre le risque d'investir dans des biens immobiliers en difficulté, trouveront des opportunités au cours de la nouvelle année. Les changements technologiques tels que l'IA générative deviennent de plus en plus cruciaux : L'IA générative apparaît comme une opportunité significative pour aider les organisations à maximiser leur efficacité et à accélérer l'innovation à une époque où les pressions commerciales et financières sont importantes. Cela inclut notamment l'exploitation de l'IA pour créer des illustrations architecturales, soutenir les promoteurs dans leur diligence raisonnable relative au terrain et surveiller les tendances de l'offre et de la demande en matière de location, entre autres choses. Capturer de la valeur dans les catégories émergentes d'actifs: Les investisseurs s'intéressent de plus en plus à des types de propriétés de niche telles que les centres de données, les entrepôts réfrigérés et les logements pour étudiants, alors que les investissements immobiliers traditionnels ralentissent. Ces opportunités combinent l'immobilier et l'infrastructure, attirant les investisseurs qui peuvent penser de manière créative pour capturer de la valeur. Les investissements dans les infrastructures, tels que ceux dans la connectivité numérique (c'est-à-dire l'IA générative) et l'énergie durable, connaissent également un regain d'intérêt, car ils offrent des flux de trésorerie stables et des avantages sur le plan de la diversification. Cette évolution reflète une tendance plus large à l'intégration de l'immobilier dans les infrastructures afin de répondre à l'évolution des besoins économiques et technologiques. La durabilité est un facteur clé pour la résilience à long terme de l'immobilier : La durabilité est cruciale pour la résilience à long terme de l'immobilier en raison de l'augmentation des risques climatiques tels que les feux de forêt, les inondations et les ouragans. Ces événements menacent la valeur des biens immobiliers, ce qui incite les investisseurs à prendre en compte la résilience climatique dans l'évaluation des actifs et les coûts d'assurance. Les pratiques durables, notamment les systèmes à haut rendement énergétique, permettent non seulement d'atténuer les risques, mais aussi de se différencier et d'attirer des locataires soucieux d'atteindre des objectifs de durabilité. Les investisseurs étrangers s'intéressent à l'immobilier canadien : Le secteur de l'immobilier peut également s'attendre à une recrudescence des transactions de la part des investisseurs étrangers disposant de capitaux. Ces investisseurs prévoient de tirer parti de l'émergence d'une détresse dans le secteur immobilier avec moins de concurrence nationale pour ces actifs, notamment les investissements dans les propriétés multifamiliales et industrielles.

