CHICAGO et BEVERLY, Massachusetts, 17 novembre 2022 /CNW/ - L'Illinois Energy Consortium Powered by Future Green (IEC-FG) et Highland Electric Fleets (Highland) de Beverly, au Massachusetts se sont associés pour fournir une solution complète d'électrification de parc de véhicules, de gestion et d'intégration des infrastructures d'énergie renouvelable pour les districts scolaires de l'Illinois. Le partenariat aidera les districts de l'état à transformer leurs opérations tout en atténuant les risques associés à l'électrification du parc d'autobus scolaires.

Le partenariat tire parti de l'expertise d'IEC-FG en matière de solutions énergétiques traditionnelles, de production d'énergie renouvelable et d'approvisionnement. Dans la plupart des cas, les districts scolaires seront en mesure de regrouper l'installation de panneaux solaires sur place, d'infrastructures de recharge et d'autobus scolaires électriques sans frais initiaux, ou très peu. Highland et l'IEC-FG, en collaboration avec les fournisseurs de services publics, aideront les districts à optimiser leurs plans d'électrification bénéfiques. En tant qu'organisations qui travaillent avec tous les équipementiers, IEC-FG et Highland seront en mesure d'offrir des prix préférentiels auprès de tous les fabricants et d'aider les districts à déployer les technologies qu'ils souhaitent. Le partenariat fera la promotion d'autobus qui offrent des capacités complètes de raccordement de véhicules au réseau, y compris la capacité pour les districts de générer des revenus en revendant l'énergie excédentaire dans le réseau pendant les heures de pointe.

« Si vous ne vous intéressiez pas aux autobus scolaires électriques ou si vous pensiez qu'ils sont inabordables, pensez-y à deux fois, a déclaré James Rajiah, directeur commercial régional de Highland. Nous sommes ravis de nous associer à des districts de l'Illinois comme le CUSD no1 du comté de Hardin et maintenant à IEC-FG pour montrer que la mise à niveau vers des autobus scolaires électriques peut être à la fois simple et abordable. Grâce aux programmes de raccordement de véhicules au réseau, les autobus deviennent des membres actifs de la collectivité qui appuient la fiabilité et la résilience du réseau. »

« Les parents, les enseignants, les administrateurs et les élèves reconnaissent tous les avantages de passer à des autobus électriques et d'atténuer les effets néfastes des émissions de carburant diesel, a déclaré le directeur général de l'Illinois Association of School Boards, M. Thomas Bertrand. Ce partenariat accélère la transition et place beaucoup plus de districts aux commandes, ce qui leur permet de contrôler leur avenir énergétique et d'économiser de l'argent. »

Cette initiative, qui compte sur Highland comme fournisseur privilégié de service d'électrification des parcs pour IEC-FG, permet d'y voir plus clair en matière de solutions énergétiques et d'électrification des parcs de véhicules afin de faciliter la transition des districts scolaires de l'Illinois vers des technologies plus propres et d'accélérer celle-ci. Il assurera également aux districts scolaires de l'Illinois des économies sur leurs factures d'énergie traditionnelles ou solaire, sur le stockage, les autobus scolaires, les chargeurs, la formation, l'entretien et la gestion du parc de véhicules. Il s'agit vraiment d'une approche de premier plan pour les districts desservis par IEC.

« Nous avons eu la chance de décrocher un financement pour sept (7) nouveaux autobus scolaires électriques et leur infrastructure de recharge dans le cadre du Environmental Protection Agency's Clean School Bus Rebate Program, qui vient de clore sa première ronde de financement. Les autobus seront alimentés par l'énergie d'un réseau solaire installé sur le toit et conçu par l'équipe IEC Powered by Future Green », a déclaré Tim Farquer, surintendant des écoles de Williamsfield et responsable administratif de l'initiative Bus-2-Grid. « Grâce à la production d'énergie solaire sur place et à l'électrification complète du parc de véhicules, nous prévoyons une réduction de 60 % des coûts énergétiques. Ces autobus sont un élément clé de notre stratégie globale d'économie d'énergie et de réduction des émissions. Nous ne saurions être plus heureux de la perspective de mettre en œuvre une solution de microréseau dans notre district qui intègre toutes les formes de solutions d'énergie renouvelable, y compris l'énergie solaire, le stockage et les autobus scolaires électriques. »

L'Illinois Energy Consortium (IEC) Powered by Future Green est le plus grand réservoir d'électricité et de gaz naturel de l'Illinois. Il tire parti des programmes incitatifs gouvernementaux, de la tarification du volume et des ententes d'achat d'énergie pour aider les districts scolaires à installer des panneaux solaires sur place sans frais initiaux. IEC Powered by Future Green mise sur l'initiative Bus-2-Grid pour libérer la capacité de stockage d'énergie des batteries d'autobus scolaires électriques et inclure l'électrification du parc d'autobus scolaires dans un plan global d'économie d'énergie et de réduction des émissions pour ses membres. IEC Powered by Future Green, une initiative sans but lucratif de l'Illinois Association of School Administrators, de l'Illinois Association of School Boards et de l'Illinois Association of School Business Officials, offre aux membres des solutions d'énergie renouvelable stables, durables et à faible coût qui sont respectueuses de l'environnement. Econergy LLC est le gestionnaire de programme de IEC Powered by Future Green.

Highland Electric Fleets est le principal fournisseur de services d'électrification pour les districts scolaires, les gouvernements et les exploitants de parcs de véhicules en Amérique du Nord. Fondée en 2019, l'entreprise offre une gamme unique de produits qui facilitent la mise à niveau des parcs de véhicules électriques et en réduisent les coûts. Exerçant ses activités dans 30 États et au Canada, Highland est responsable de la première utilisation d'autobus scolaires électriques dans le cadre d'un programme de raccordement de véhicules commerciaux au réseau (V2G) et du plus grand projet d'autobus scolaires électriques aux États-Unis à ce jour. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://highlandfleets.com

