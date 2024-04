MONTRÉAL, le 2 avril 2024 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), un chef de file mondial dans les solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a été positionnée dans la catégorie des acteurs majeurs dans l'évaluation IDC MarketScape : Worldwide Warehouse Management 2024 Vendor Assessment (doc #US49948523, mars 2024). Cette première étude IDC MarketScape évalue dix fournisseurs de WMS et les classe dans quatre catégories en fonction de leurs stratégies et de leurs capacités.

Elite™ WMS est la pierre angulaire de la suite complète de solutions Tecsys construites sur une plateforme intégrée et numérique conçue pour simplifier les opérations complexes de la chaîne d'approvisionnement. Cette plateforme est conçue pour les utilisateurs qui n'ont que peu ou pas d'expérience de codage . Elle est dotée d'une architecture extensible et peut être configurée par l'utilisateur pour répondre aux exigences uniques de l'entreprise, ce qui, ajouté à son intégration indépendante des fournisseurs garantit un haut degré d'adaptabilité du système.

Selon M. Roderick Gaines, directeur de recherche en matière d'entreposage, d'inventaire et de gestion des commandes chez IDC : « Les chaînes d'approvisionnement ne sont plus seulement physiques, elles sont aussi numériques et il n'y pas d'approche unidirectionnelle de la gestion des stocks. Les entreprises s'orientent vers une chaîne d'approvisionnement à transformation numérique car elles cherchent des moyens d'améliorer la précision des stocks tout en atténuant les risques; l'IA aura donc un impact significatif. Les entreprises qui auront la capacité de suivre les stocks en temps réel avec des applications infonuagiques auront l'avantage sur celles qui choisissent de garder leurs logiciels autonomes. »

Les solutions Tecsys simplifient le mouvement de bout en bout des produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement, de la réception initiale à la consommation finale. Qu'il doivent satisfaire à des réglementations rigoureuses en matière de soins de santé, comme Baptist Health, ou orchestrer des activités de distribution sophistiquées comme Accuristix, les clients de Tecsys sont en mesure de configurer des processus basés sur des systèmes pour répondre à leurs besoins commerciaux et développer leurs activités. De la gestion du commerce de détail, des entrepôts, du transport et des points d'utilisation à la veille économique, à l'analyse, aux prévisions et à la planification de la demande, les solutions Tecsys assurent l'efficacité des processus, le contrôle des stocks et la conformité aux réglementations.

« La reconnaissance de notre position en tant qu'acteur majeur dans l'IDC MarketScape for Worldwide Warehouse Management nous incite à continuer à repousser les limites du possible en matière de gestion de la chaîne d'approvisionnement, » a déclaré Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys. « L'adaptabilité de notre plateforme, soutenue par des décennies d'expertise et d'innovation dans le domaine, nous permet de répondre avec précision aux besoins évolutifs de nos clients. Nous restons déterminés à aider nos clients à atteindre de nouveaux sommets en matière d'efficacité et d'efficience de la chaîne d'approvisionnement. »

Pour en savoir plus sur les solutions Tecsys, veuillez consulter le site : https://www.tecsys.com/fr/.

À propos de IDC MarketScape

Le modèle d'évaluation des fournisseurs IDC MarketScape est conçu pour fournir une vue d'ensemble de la compétitivité des fournisseurs de TIC (technologies de l'information et de la communication) sur un marché donné. La méthodologie de recherche utilise une méthode de notation rigoureuse fondée sur des critères qualitatifs et quantitatifs qui donne une illustration graphique unique de la position de chaque fournisseur sur un marché donné. IDC MarketScape fournit un cadre clair dans lequel les offres de produits et de services, les capacités et les stratégies, ainsi que les facteurs de réussite actuels et futurs sur le marché des fournisseurs de technologies de l'information et des télécommunications peuvent être comparés de manière pertinente. Ce cadre fournit également aux acheteurs de technologie une évaluation à tous points de vue des forces et des faiblesses des fournisseurs actuels et potentiels.

À propos de Tecsys

Depuis notre création il y a 40 ans, beaucoup de choses ont changé dans le domaine de la technologie de la chaîne d'approvisionnement. Mais une chose est restée constante : en développant des solutions dynamiques et innovantes pour la chaîne d'approvisionnement, Tecsys a équipé les organisations pour leur permettre de croître et d'acquérir un avantage concurrentiel. Au service des secteurs de la santé, de la distribution et du commerce convergent, et couvrant de multiples marchés complexes, réglementés et à fort volume, Tecsys propose des solutions de gestion d'entrepôt, de distribution et de transport, de gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation, et de gestion des commandes au détail, ainsi que des solutions complètes de gestion financière et d'analyse.

Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour plus d'informations sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com.

Contacts

Relations publiques : Adam Polka [email protected]

Adam Polka Renseignements généraux : [email protected]

Relations avec les investisseurs : [email protected]

Téléphone : 514 866-0001 ou 800 922-8649

Copyright © Tecsys Inc. 2024. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/732655/TECSYS_Logo.jpg

SOURCE Tecsys Inc.

Renseignements: Public Relations: Adam Polka [email protected], General Information: [email protected], Investor Relations: [email protected], By Phone: (514) 866-0001 or (800) 922-8649