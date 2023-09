Guider le système de nommage au gré de l'évolution de l'Internet

LOS ANGELES, 28 septembre 2023 /CNW/ - La Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN) fête aujourd'hui 25 ans de collaboration internationale dans son rôle de supervision de la coordination du système de nommage de l'Internet. Née d'une vision qui conçoit l'Internet comme un réseau unifié et mondialement accessible, l'ICANN franchit aujourd'hui un cap qui témoigne de son engagement inébranlable à réaliser cette vision dont elle reconnaît l'enjeu fondamental.

L'ICANN fête son 25e anniversaire : le passé à l'aune d'une vision d'avenir

Établie en 1998 par le ministère américain du Commerce, l'ICANN a toujours eu pour mission d'assurer le fonctionnement stable et sécurisé des systèmes d'identificateurs uniques de l'Internet, et notamment du système des noms de domaine (DNS). Ses réalisations sont le résultat de la coopération entre des experts techniques, des gouvernements, la société civile, des entreprises et des utilisateurs finaux. Au cours des vingt-cinq dernières années, l'ICANN a joué un rôle de premier plan dans la gouvernance technique de l'Internet et l'élaboration de politiques, garantissant ainsi le fonctionnement technique stable et fiable de l'Internet. Parmi ses principales réalisations, citons la formation de comités consultatifs et d'organisations de soutien essentiels pour assurer la représentation des gouvernements, de la société civile et des communautés techniques ; l'introduction de plus de 1 200 nouveaux domaines génériques de premier niveau (gTLD) ; et l'implantation de ses bureaux opérationnels à l'international.

« Au cours des 25 dernières années, l'ICANN a été un exemple de collaboration mondiale et un ardent défenseur du principe un monde, un Internet », a affirmé Tripti Sinha, présidente du Conseil d'administration de l'ICANN. « Lorsque l'ICANN a été créée pour assurer la coordination du système d'identificateurs uniques de l'Internet, celui-ci comptait à peine 150 millions d'utilisateurs. Aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale utilise l'Internet. À l'ICANN, nous poursuivons nos efforts pour surmonter les divisions et rapprocher les communautés en vue de garantir à l'utilisateur final une expérience sûre et fiable, avec un accent particulier sur l'inclusion numérique et un engagement inébranlable en faveur d'un Internet stable, sûr et interopérable.

Voici les moments forts qui jalonnent le chemin parcouru par l'ICANN.

Présence mondiale. Depuis sa première réunion publique à Singapour en 1999, l'ICANN a étendu sa présence à l'international, grâce à l'ouverture de bureaux à Bruxelles , à Istanbul , à Montevideo et à Singapour, à l'image de la composition de la communauté de l'ICANN.

Depuis sa première réunion publique à Singapour en 1999, l'ICANN a étendu sa présence à l'international, grâce à l'ouverture de bureaux à , à , à et à Singapour, à l'image de la composition de la communauté de l'ICANN. Expansion du DNS . L'introduction de nouveaux gTLD en 2012 a marqué le début d'une importante expansion du DNS qui a permis de renforcer l'innovation, la concurrence et la diversification du système de nommage de l'Internet. Cette expansion a non seulement élargi le secteur des noms de domaine mais a également préparé le terrain pour le lancement par l'ICANN des noms de domaine internationalisés (IDN). Ces IDN répondent aux différents besoins linguistiques et culturels de la communauté mondiale de l'Internet, car ils permettent d'attribuer des noms de domaine dans des scripts et des langues locales.

. L'introduction de nouveaux gTLD en 2012 a marqué le début d'une importante expansion du DNS qui a permis de renforcer l'innovation, la concurrence et la diversification du système de nommage de l'Internet. Cette expansion a non seulement élargi le secteur des noms de domaine mais a également préparé le terrain pour le lancement par l'ICANN des noms de domaine internationalisés (IDN). Ces IDN répondent aux différents besoins linguistiques et culturels de la communauté mondiale de l'Internet, car ils permettent d'attribuer des noms de domaine dans des scripts et des langues locales. Promotion de l'acceptation universelle (UA) et de l'inclusion numérique . L'objectif de l'UA est de permettre à tout un chacun d'utiliser l'Internet et d'y communiquer par le biais de noms de domaine et d'adresses de courrier électronique qui correspondent à ses besoins linguistiques, commerciaux et culturels. Les applications et les systèmes basés sur Internet qui sont compatibles avec l'UA ouvrent la voie au prochain milliard d'internautes. Pour rappeler son importance, l'ICANN a institué la Journée de l'UA le 28 mars, un événement annuel qui a vocation à rassembler les communautés du monde entier pour sensibiliser à l'UA et promouvoir son adoption auprès des principales parties prenantes techniques.

. L'objectif de l'UA est de permettre à tout un chacun d'utiliser l'Internet et d'y communiquer par le biais de noms de domaine et d'adresses de courrier électronique qui correspondent à ses besoins linguistiques, commerciaux et culturels. Les applications et les systèmes basés sur Internet qui sont compatibles avec l'UA ouvrent la voie au prochain milliard d'internautes. Pour rappeler son importance, l'ICANN a institué la Journée de l'UA le 28 mars, un événement annuel qui a vocation à rassembler les communautés du monde entier pour sensibiliser à l'UA et promouvoir son adoption auprès des principales parties prenantes techniques. Cap sur l'avenir. Sept années se sont écoulées depuis que le rôle de supervision des fonctions de l'Autorité chargée de la gestion de l'adressage sur Internet a été transféré de l'Administration nationale des télécommunications et de l'information du gouvernement des États-Unis à la communauté internationale multipartite. Ce transfert illustre l'engagement inébranlable de l'organisation en faveur d'une gouvernance mondiale inclusive et d'une gestion globale des ressources essentielles de l'Internet.

Sept années se sont écoulées depuis que le rôle de supervision des fonctions de l'Autorité chargée de la gestion de l'adressage sur Internet a été transféré de l'Administration nationale des télécommunications et de l'information du gouvernement des États-Unis à la communauté internationale multipartite. Ce transfert illustre l'engagement inébranlable de l'organisation en faveur d'une gouvernance mondiale inclusive et d'une gestion globale des ressources essentielles de l'Internet. Sauvegarder la sécurité et la stabilité. Des initiatives telles que les extensions de sécurité du système des noms de domaine, introduites en 2005, et le roulement de la clé de signature de clé (KSK) en 2018, dont la 50e cérémonie a eu lieu en juillet de cette année, témoignent du dévouement de l'ICANN pour préserver l'intégrité du DNS.

« Notre héritage est inscrit dans les étapes que nous avons franchies, mais aussi dans les communautés que nous avons soutenues, les normes que nous avons établies et la coopération internationale que nous avons mise en place », a déclaré Sally Costerton, présidente-directrice générale par intérim de l'ICANN. « Si notre passé est jalonné d'étapes qui ont contribué à façonner l'ère de l'Internet, c'est notre avenir qui me passionne le plus. Nous promouvons des initiatives en faveur de l'inclusion numérique et de l'accessibilité, tout en restant engagés à préserver la sécurité, la stabilité et l'interopérabilité de l'Internet. »

Les utilisateurs finaux sont au cœur de tous les efforts de l'ICANN. Chaque enregistrement de domaine, chaque adresse de protocole Internet et chaque avancée politique et technologique visent à garantir un environnement où chaque individu, où qu'il se trouve, puisse accéder aux innombrables réserves d'informations et de services qu'offre l'Internet. Nos expériences numériques - qui vont de l'interaction avec nos proches à travers le monde à l'accès à des services essentiels de santé et financiers, en passant par l'apprentissage à distance et le lancement de nouvelles entreprises en ligne - ne seraient tout simplement pas envisageables sans un Internet unique et interopérable. Cela est possible uniquement grâce à la stabilité et à la fiabilité assurées par l'ICANN dans le cadre de sa mission.

À l'heure où nous célébrons cet important jalon, nous exprimons notre sincère gratitude à toutes les parties prenantes : les experts techniques, les entreprises, la société civile, les universités, les gouvernements et l'ensemble de la communauté mondiale de l'Internet. Vous avez toutes et tous joué un rôle déterminant dans I'évolution de l'ICANN.

À propos de l'ICANN

La mission de l'ICANN consiste à garantir un Internet mondial sûr, stable et unifié. Pour contacter une personne sur Internet, vous devez saisir une adresse sur votre ordinateur ou autre dispositif : un nom ou un numéro. Cette adresse doit être unique pour permettre aux ordinateurs de s'identifier entre eux. L'ICANN coordonne ces identificateurs uniques à l'échelle mondiale. L'ICANN a été fondée en 1998 en tant qu'organisation à but non lucratif, reconnue d'utilité publique. Elle rassemble au sein de sa communauté des participants du monde entier.

