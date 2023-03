Pour la première fois en 24 ans d'histoire de l'organisation, les postes de direction de plus haut niveau sont occupés par des femmes

LOS ANGELES, 8 mars 2023 /CNW/ - La Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN) célèbre un jalon important. Pour la première fois depuis sa création il y a 24 ans, l'organisation compte deux femmes à ses postes de direction de plus haut niveau.

A l'occasion de l'assemblée générale annuelle de l'ICANN qui s'est tenue à Kuala Lumpur (Malaisie) en septembre 2022, Tripti Sinha a été élue présidente du Conseil d'administration de l'ICANN. Mme Sinha est membre de la communauté de l'ICANN depuis plus de huit ans et siège au Conseil d'administration de l'ICANN depuis 2018.

Sally Costerton, conseillère principale du président et vice-présidente senior en charge de la relation avec les parties prenantes mondiales de l'ICANN, a été nommée PDG par intérim en décembre 2022. Mme Costerton a assuré la direction des bureaux mondiaux et la mise en œuvre de la stratégie d'internationalisation de l'ICANN pendant plus de 10 ans.

Mme Sinha est la deuxième femme présidente du Conseil d'administration dans l'histoire de l'ICANN après Esther Dyson, nommée à la tête du Conseil en 1998. Mme Costerton est la première femme dans l'histoire de l'ICANN à occuper le poste de présidente et directrice générale.

« Les possibilités de participation à l'ICANN sont nombreuses pour les femmes du monde entier, qu'elles viennent du monde universitaire, de la société civile, du secteur public ou du secteur privé », a déclaré Mme Costerton. « Les femmes ont de nombreuses occasions de prendre place à la table de la communauté des organisations de soutien et des comités consultatifs de l'ICANN, et de jouer un rôle de premier plan dans les processus d'élaboration des politiques qui régissent les différents aspects du système des noms de domaine (DNS) de l'Internet. »

Le groupe « DNS Women » est un exemple de participation des femmes à l'espace du DNS. Fondée en 2009 au Mexique, l'organisation « DNS Women » se consacre à la promotion et à l'autonomisation des femmes dans l'industrie du DNS à l'échelle mondiale. Le groupe tiendra une séance la semaine prochaine, pendant la réunion publique de l'ICANN qui aura lieu à Cancún (Mexique), dans le cadre de la célébration du mois de l'histoire des femmes aux États-Unis et dans d'autres pays.

Combler l'écart entre les sexes dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STIM) peut contribuer à renforcer la sécurité économique des femmes et à accroître leurs possibilités. Selon une étude de l'Association américaine des femmes universitaires, cela peut également servir à enrichir le domaine des STIM en diversifiant les points de vue et en évitant les préjugés par rapport aux produits fabriqués et aux services fournis.

« Les femmes leaders ont un effet transformateur sur les autres femmes. Non seulement par le biais du mentorat, qui à mes yeux est essentiel pour aider les femmes à réussir, mais aussi parce que le fait de se sentir bien représentée peut favoriser un sentiment d'appartenance. Ceci est particulièrement important dans le domaine de la technologie », a affirmé Mme Sinha.

La communauté de l'ICANN se réunira à l'occasion du Forum de la communauté ICANN76 à Cancún (Mexique), du 11 au 16 mars 2023. L'ICANN76, tenu à la fois en présentiel et en distanciel, est la première de trois réunions publiques de l'ICANN qui se tiendront en 2023.

La mission de l'ICANN consiste à garantir un Internet mondial sûr, stable et unifié. Pour contacter une personne sur Internet, vous devez saisir une adresse sur votre ordinateur ou autre dispositif : un nom ou un numéro. Cette adresse doit être unique pour permettre aux ordinateurs de s'identifier entre eux. L'ICANN coordonne ces identificateurs uniques à l'échelle mondiale. L'ICANN a été fondée en 1998 en tant qu'organisation à but non lucratif, reconnue d'utilité publique. Elle rassemble au sein de sa communauté des participants du monde entier.

