LOS ANGELES, 9 janvier 2024 /CNW/ - La Société pour l'attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN), l'organisation à but non lucratif en charge de la coordination du système des noms de domaine (DNS), a annoncé aujourd'hui le lancement de son programme d'aide financière, grâce auquel des millions de dollars seront mis à disposition pour financer des projets visant à soutenir la croissance d'un Internet unique, ouvert et interopérable à l'échelle mondiale. En mars 2024, l'ICANN ouvrira une première fenêtre de candidatures pour les premiers 10 millions de dollars américains d'aide.

L'Internet est utilisé par un nombre croissant de personnes dans le monde entier, en particulier dans les pays en développement. Selon l'Union internationale des télécommunications (UIT), l'Internet comptait environ 5,3 milliards d'utilisateurs mondiaux en 2022, soit un taux de croissance de 6,1 % par rapport à 2021. Le programme d'aide financière de l'ICANN contribuera à soutenir la prochaine étape de croissance mondiale de l'Internet grâce à la promotion d'une approche inclusive et transparente de développement de solutions d'infrastructure Internet stables et sécurisées pour les systèmes d'identificateurs uniques de l'Internet.

« Face à l'évolution rapide des technologies, des affaires et des modèles de sécurité émergents, il est essentiel que les systèmes d'identificateurs uniques de l'Internet continuent d'évoluer », a indiqué Sally Costerton, présidente-directrice générale par intérim de l'ICANN. « Le programme d'aide financière de l'ICANN propose un nouveau moyen d'aller plus loin dans ces efforts, en investissant dans des projets qui partagent la vision de l'ICANN d'un Internet unique, ouvert et interopérable à l'échelle mondiale, capable de promouvoir l'inclusion au sein d'une large communauté d'utilisateurs à travers le monde. »

L'ICANN prévoit d'ouvrir le dépôt de demandes de financement le 25 mars 2024. Cette fenêtre de candidatures restera ouverte jusqu'au 24 mai 2024. La liste complète des critères d'éligibilité est disponible sur https://icann.org/grant-program.

Une fois la période de dépôt de dossiers terminée, toutes les demandes feront l'objet d'un contrôle d'admissibilité et d'éligibilité. Un comité indépendant d'évaluation des dossiers examinera les demandes jugées recevables et éligibles. L'annonce des bénéficiaires du premier cycle est prévue pour janvier 2025.

Dans les mois à venir, les candidats potentiels auront plusieurs occasions de se renseigner sur l'appel à propositions et de poser des questions aux membres du personnel responsable du programme d'aide financière de l'ICANN par le biais de séminaires web destinés à répondre à des questions. Pour plus d'informations sur le programme, et en particulier sur les conditions d'éligibilité et de dépôt de demandes, le guide de candidature du programme d'aide financière de l'ICANN est disponible sur https://icann.org/grant-program.

À propos de l'ICANN

La mission de l'ICANN consiste à garantir un Internet mondial sûr, stable et unifié. Pour contacter une personne sur Internet, vous devez saisir une adresse sur votre ordinateur ou autre dispositif : un nom ou un numéro. Cette adresse doit être unique pour permettre aux ordinateurs de s'identifier entre eux. L'ICANN coordonne ces identificateurs uniques à l'échelle mondiale.

L'ICANN a été fondée en 1998 en tant qu'organisation à but non lucratif, reconnue d'utilité publique. Elle rassemble au sein de sa communauté des participants du monde entier.

