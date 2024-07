BEIJING, 18 juillet 2024 /CNW/ - L'AWE2025 aura lieu au Shanghai New International Expo Centre du 20 au 23 mars 2025 sous le thème de l'IA POUR TOUS, selon une annonce faite lors de son lancement officiel le 18 juillet.

Lors du lancement en ligne, Xu Dongsheng, vice-président de la China Household Electrical Appliances Association, Deng Qiuwei, vice-président de Haier Smart Home, et l'influenceur technologique Eva ont exploré l'intégration de l'IA avec les appareils électroménagers et l'électronique grand public, partager des idées sur l'énorme potentiel de l'AWE2025.

AWE2025

L'AWE2024 a franchi une étape importante avec plus de 1 000 exposants du monde entier, une superficie de 150 000 m2, 365 000 participations et plus de 500 médias.

« L'intégration approfondie de l'IA à notre industrie, comme elle a été présentée à l'AWE2024, a fait de l'IA un mot à la mode, et il est tout à fait logique que l'AWE2025 l'adopte. » Xu Dongsheng a fait remarquer que nous verrons de nouveaux développements dans la vie intelligente, que nous adopterons des solutions intersectorielles comme l'intégration des appareils électroménagers et de l'ameublement, les écosystèmes urbains des véhicules à passagers et des maisons, et la gestion intelligente de l'énergie. Les entreprises d'IA lanceront davantage de produits différenciés. Lors de l'AWE2025, nous assisterons à une nouvelle ère de vie intelligente soutenue par l'écosystème de la ville-maison-personne, centrée sur les consommateurs et les scénarios.

L'AWE2025 s'adressera à un plus grand nombre d'entreprises technologiques qui utilisent l'IA pour autonomiser les maisons intelligentes, comprendra un plus grand nombre d'exposants dans les puces intelligentes, les solutions IdO et l'automatisation à domicile, tout en mettant en vedette un plus grand nombre de marques de produits de maison intelligente, de téléphones mobiles, d'appareils de réalité augmentée/réalité virtuelle, de véhicules intelligents et de robots de service.

En plus des initiés des appareils électroménagers traditionnels et de l'électronique grand public, l'AWE enverra des invitations aux professionnels de l'ameublement, du design intérieur et des solutions de maison personnalisée, créant ainsi des liens plus solides avec l'industrie. Elle intensifiera également ses efforts pour se mondialiser avec l'invitation d'un plus grand nombre d'initiés internationaux de l'industrie.

Dans le cadre de l'AWE, les deux sommets de l'AWE rassembleront des chefs de file et des experts de l'industrie pour explorer l'avenir des applications de l'IA dans la maison intelligente et la vie intelligente.

« L'AWE est l'une des meilleures expositions au monde dans l'industrie. Il établit les tendances de l'industrie et offre une plateforme cruciale pour la collaboration, l'innovation et les échanges. » a déclaré Deng Qiuwei.

Eva, blogueuse technologique et consommatrice, a partagé ses attentes : « Chaque visite à l'AWE ressemble à un parcours vers l'avenir! C'est une grande fête où la technologie et la vie quotidienne se rencontrent. De la chaleur des maisons intelligentes à la commodité de la conduite autonome et à l'expérience immersive de la RV, chaque innovation présentée à l'AWE rend le monde plus intelligent et meilleur."

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2464304/AWE2025.jpg

SOURCE AWE

PERSONNE-RESSOURCE : Nina Wang, [email protected]