SHENZHEN, Chine, 24 février 2021 /CNW/ - ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un important fournisseur international de solutions technologiques pour l'Internet mobile dédiées aux télécommunications, aux entreprises et aux consommateurs, a annoncé aujourd'hui lors du salon MWC Shanghai le lancement de la solution réseau i5GC (industrie 5GC) axée sur les réseaux 5G privés pour les industries.

La solution présente des capacités 5G telles qu'une large bande passante, une faible latence, une fiabilité élevée et des connexions multiples dans différentes industries. De plus, elle intègre des technologies comme l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, l'informatique en nuage, les mégadonnées et la technologie MEC afin de favoriser la numérisation d'industries entières et d'établir des réseaux 5G privés intelligents entièrement connectés pour les industries verticales.

À l'heure actuelle, le réseau 5GC public est axé sur les applications destinées aux consommateurs. Il ne permet donc pas répondre aux exigences très élevées des utilisateurs des différentes industries en matière de sécurité, de latence, de fiabilité, de droits de contrôle de réseau, de consommation d'énergie et d'environnement d'utilisation. L'i5GC de ZTE s'attaque à ces questions en intégrant et en optimisant les fonctionnalités 5GC en profondeur. Elle utilise des serveurs généraux 2U pour réaliser l'intégration de multiples fonctionnalités de réseau et un mode de déploiement prêt à l'emploi et à guichet unique pour occuper un espace minimal, obtenir une consommation d'énergie minimale et nécessiter une exploitation et un entretien (E et E) minimaux.

Cette solution offre aux utilisateurs non professionnels des différentes industries un déploiement rapide et précis de l'accès au réseau 5G et une excellente expérience d'utilisation du service. De plus, l'i5GC de ZTE peut être personnalisée avec souplesse en fonction des besoins diversifiés de l'utilisateur en matière de sécurité, de traitement du trafic et d'autonomie, et offre des combinaisons de fonctionnalités et des formulaires de déploiement différents en fonction de différents scénarios. Par exemple, la fonction de plan d'utilisateur est déployée à la périphérie du réseau, le trafic est acheminé à proximité et les données de l'utilisateur sont gérées localement. De plus, l'i5GC de ZTE utilise une architecture axée sur les services 3GPP pour une interconnexion parfaite avec un réseau public 5G. Elle peut intégrer des applications à technologie MEC de tiers par le biais d'interfaces ouvertes afin d'obtenir une expansion souple et une itération rapide des applications en périphérie, de manière à explorer et à générer des applications 5G miracles au sein des industries verticales.

En vue de l'établissement de réseaux 5G de qualité commerciale, ZTE a mis en œuvre des applications 5G approfondies pour utilisation au sein de secteurs verticaux tels que les mines, les traitements médicaux et les ports. Par exemple, pour un projet de mines intelligentes 5G, ZTE utilise l'i5GC pour déployer un ensemble complet de réseaux 5G sous terre, répondre aux exigences d'espace restreint et de protection contre les explosions de la mine et obtenir une couverture complète des principaux réseaux 5G. L'i5GC de ZTE continuera de mettre l'accent sur les projets industriels, de promouvoir la compréhension des besoins des industries, de travailler avec les entreprises et les exploitants pour bâtir un écosystème d'applications 5G, d'aider à élargir le marché « océan bleu » pour le réseau 5G commercial, et de promouvoir l'utilisation commerciale à grande échelle du réseau 5G et la monétisation de sa valeur.

