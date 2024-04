L'augmentation annoncée des droits d'accise sur les cigarettes et les produits de vapotage n'entraînera jamais les revenus projetés

MONTRÉAL, le 18 avril 2024 /CNW/ - Pendant que les groupes de pression antitabac applaudissent l'augmentation annoncée des droits d'accise sur les cigarettes et les produits de vapotage, Imperial Tobacco Canada dénonce la justification présumée du gouvernement fédéral et met au défi le Parti libéral du Canada de faire preuve de clarté sur ses véritables intentions en ce qui a trait à la nicotine.

« Le gouvernement fédéral doit cesser de justifier les augmentations de la taxe sur le tabac dans le but de réduire le taux de tabagisme au pays et admettre, une fois pour toutes, qu'il est accro aux taxes sur les cigarettes, a déclaré Eric Gagnon, vice-président des affaires corporatives et réglementaires chez Imperial Tobacco Canada. Malheureusement, la hausse annoncée n'augmentera pas les revenus du gouvernement. Elle aura plutôt pour effet de favoriser le marché illégal et non taxé déjà endémique. »

À l'heure actuelle, un tiers des cigarettes au Canada sont vendues illégalement et sans taxes. La GRC a déclaré que plus de 175 groupes du crime organisé font le trafic de cigarettes non taxées et non réglementées, et que les gouvernements perdent déjà plus de 2,5 milliards de dollars par année en revenus provenant de taxes. De plus, en 2022-23, les revenus tirés de la taxe sur le tabac de chaque province et chaque territoire ont été inférieurs aux prévisions - et, pour la plupart, par une marge énorme - en raison des ventes illégales.

« Si j'étais une province comme l'Ontario, la Colombie-Britannique ou le Nouveau-Brunswick par exemple, je serais furieuse en ce moment, sachant que le gouvernement fédéral pousse les consommateurs vers des cigarettes non taxées sans fournir de solutions pour régler le problème qu'elles ont créé, ni consacrer de ressources à l'application des règlements existants, a déclaré M. Gagnon. Il est peut-être temps qu'une enquête publique ait lieu sur les raisons pour lesquelles le gouvernement actuel continue de soutenir et d'encourager ouvertement le commerce illégal du tabac au Canada au profit du crime organisé. »

Dans le cas du vapotage, le problème est beaucoup plus complexe. Le problème réside dans le fait que cela peut dissuader certains fumeurs adultes à choisir une solution de rechange moins nocive que la cigarette. Si l'objectif final est d'empêcher le tabagisme chez les gens, il est crucial que les produits de vapotage restent abordables afin qu'ils puissent atteindre tout leur potentiel de réduction des méfaits.

« Il est évident que le gouvernement fédéral est complètement déconnecté de la réalité et qu'il n'a aucune politique réelle en ce qui a trait aux produits contenant de la nicotine, a souligné M. Gagnon. Malgré les contraintes budgétaires auxquelles il fait face, le gouvernement continue de dépenser au-delà de ses moyens, imposant constamment aux utilisateurs de produits contenant de la nicotine une hausse des taxes pour couvrir son déficit. Les utilisateurs canadiens de produits contenant de la nicotine devraient garder cela à l'esprit lors de l'élection du prochain gouvernement. »

