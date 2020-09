L'Hôtel de l'ITHQ se refait une beauté !

« À l'ITHQ, nous nous appliquons chaque jour à mettre en valeur les produits du Québec. Les rénovations majeures de l'hôtel n'y feront pas exception. Du mobilier fait sur mesure aux matériaux de construction majoritairement québécois, cette préoccupation nous semble d'autant plus essentielle dans le contexte actuel. Les rénovations de l'Hôtel de l'ITHQ seront également effectuées selon les normes les plus récentes en matière d'environnement. C'est un projet qui nous tient à cœur et que je suis impatiente de vous dévoiler! » - Liza Frulla, directrice générale de l'ITHQ.

Dans la foulée de la pandémie de COVID-19, l'ITHQ a participé à l'élaboration de fiches sanitaires pour la relance sécuritaire du secteur hôtelier. La modernisation de l'Hôtel de l'ITHQ intégrera ces pratiques et aménagements, développés pour répondre à cette nouvelle réalité.

À propos de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ)

Depuis plus de 50 ans, l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) est la référence au Canada en matière de formation spécialisée dans les domaines du tourisme, de l'hôtellerie et de la gastronomie. Doté d'installations uniques, dont un hôtel-école quatre étoiles, deux restaurants d'application pédagogique et deux unités de recherche, il est le seul établissement au pays à offrir des programmes dans les trois ordres d'enseignement (secondaire, collégial et universitaire). Reconnu pour l'excellence de sa formation qui répond aux plus hauts standards de l'industrie, l'ITHQ offre également des cours aux professionnels et au grand public (Ateliers SAQ par ITHQ et camp culinaire).

