BARCELONE, Espagne, 13 novembre 2024 /CNW/ - Les chefs de file de l'industrie de l'hôpital Sant Pau et de Huawei ont présenté aujourd'hui une vision de la façon dont la technologie numérique peut rendre les hôpitaux plus efficaces et améliorer la vie des patients.

Prenant la parole lors d'un événement tenu à Sant Pau Art Nouveau, le Dr Alfons Torrego, directeur médical de l'hôpital Sant Pau, a décrit le contexte actuel de la transformation numérique dans le secteur des soins de santé. Il a souligné les projets actuellement mis en œuvre par Sant Pau, et a expliqué les scénarios idéaux pour les initiatives de transformation numérique et d'innovation dans le domaine des soins de santé.

Le Dr Josep Munuera, directeur du service d'imagerie diagnostique de Sant Pau, a discuté du potentiel de l'IA en tant qu'outil puissant pour améliorer et optimiser les processus comme les diagnostics d'imagerie et le développement de modèles prédictifs. Il a insisté sur le fait que ces progrès pourraient permettre une mise en œuvre plus efficace de la médecine de précision, en adaptant les traitements aux besoins individuels des patients avec plus de précision et d'efficacité.

Au cours d'une table ronde, les participants ont souligné l'importance de la collaboration entre les organisations publiques et privées pour stimuler l'innovation et l'efficacité dans les soins de santé. Ils ont souligné le partenariat de l'hôpital avec Huawei comme un excellent exemple, en mettant l'accent sur les solutions de stockage des données et de sécurité. De tels partenariats sont essentiels pour permettre une transformation numérique sécurisée dans le système de santé, en veillant à ce que les données sensibles des patients soient protégées tout en favorisant une infrastructure moderne et efficace.

Sant Pau élargit ses capacités technologiques pour relever les défis complexes de la médecine moderne. Sous la direction du Dr Josep Munuera, l'hôpital a lancé un nouveau groupe de recherche sur l'imagerie médicale avancée, l'intelligence artificielle (IA) et la thérapie guidée par image.

Dans le même ordre d'idées, le Dr Abdel Hakim Moustafa, directeur du laboratoire Dimension de Sant Pau, a dirigé les progrès de l'hôpital en matière de technologie 3D. Son travail dans la modélisation 3D, les jumeaux numériques et les dispositifs médicaux personnalisés imprimés en 3D a révolutionné l'approche des chirurgies complexes, permettant une planification spécifique au patient qui améliore la précision et la sécurité chirurgicales. L'utilisation de la planification chirurgicale virtuelle et des jumeaux numériques par le laboratoire Dimension illustre l'engagement de Sant Pau envers la médecine personnalisée et le leadership de l'hôpital dans la combinaison de l'expertise clinique et de la technologie de pointe.

Le Dr Hakim Moustafa a expliqué l'importance de la coordination interdisciplinaire. Il a souligné comment les ingénieurs, les médecins et les infirmières biomédicaux de Sant Pau travaillent ensemble pour offrir des solutions de santé numérique. Cette approche collaborative vise à améliorer les soins aux patients en intégrant des technologies de soins de santé avancées et adaptées à la pratique clinique.

La contribution de la technologie numérique aux soins novateurs à Sant Pau peut être observée dans Being Digi-Sapiens , une série documentaire réalisée par Warner Bros. Discovery avec le soutien de Huawei.

La série est animée par la youtubeuse Simone Giertz, qui souligne que, par le passé, les dossiers des patients se composaient principalement de notes manuscrites de médecins. Aujourd'hui, de tels dossiers comprennent des milliers de points de données répartis sur de nombreuses plateformes, souvent sous forme d'images comme des rayons X, des sonogrammes et des tomodensitogrammes. Toutes ces données doivent être rapidement accessibles et protégées par les systèmes de TI les plus résilients et les plus tolérants aux défaillances disponibles.

Huawei contribue à la réalisation de cet objectif. Depuis 2020, Huawei est le principal partenaire stratégique de Sant Pau dans les systèmes de stockage de pointe. Huawei a fourni à Sant Pau une solution de stockage 100 % flash offrant au personnel médical un accès presque instantané aux données des patients au besoin. La solution comprend les dernières technologies de sauvegarde, de récupération et de lutte contre les rançongiciels, assurant les plus hauts niveaux de protection des données des patients.

« En travaillant en collaboration avec des institutions comme Saint Pau, nous espérons rendre la vie plus facile, plus sûre et plus connectée pour les communautés partout en Europe, a déclaré M. Kenneth Fredriksen, vice-président principal de la région Europe de Huawei. Huawei demeure profondément engagée à établir des partenariats avec des organisations de tous les secteurs pour offrir des solutions numériques intelligentes à tous les coins de la société. »

Au cours de l'événement à venir « HUAWEI CONNECT 2024 Paris », Huawei lancera sa solution de stockage 100 % flash OceanStor Dorado de nouvelle génération en Europe.

