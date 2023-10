TORONTO, le 30 oct. 2023 /CNW/ - La Banque CIBC est fière d'annoncer que l'honorable Lisa Raitt, directrice générale et vice-présidente, Banque d'investissement, réseau mondial, Banque CIBC, a été nommée parmi les femmes les plus influentes au Canada : Les lauréates du prix Top 100 du Réseau des femmes exécutives (WXN).

« Ce prix récompense Mme Raitt en tant que leader axée sur la raison d'être qui a contribué à changer les choses partout au pays, a déclaré Victor Dodig, président et chef de la direction de la Banque CIBC. Son engagement et son courage, autant sur le plan personnel que professionnel, ont fait d'elle un modèle pour de nombreuses personnes. »

Mme Raitt a été sélectionnée dans la catégorie Femmes courageuses. Elle se joint aux anciennes lauréates du Réseau des femmes exécutives de la Banque CIBC et des membres du temple de la renommée de WXN, Christina Kramer, Kikelomo Lawal, Sandy Sharman et Veni Iozzo.

Les femmes les plus influentes au Canada du Réseau des femmes exécutives : Les 100 lauréates du prixMC soulignent les réalisations professionnelles des femmes leaders partout au Canada dans les secteurs privé et public ainsi que celui des organismes sans but lucratif. Les prix sont présentés à des femmes exceptionnelles dans treize catégories différentes, les lauréates étant sélectionnées par le Conseil canadien de la diversité du Réseau des femmes exécutives. La liste complète des lauréates se trouve sur le site Web du Réseau des femmes exécutives (en anglais seulement).

La Banque CIBC, partenaire dévoué du Réseau des femmes exécutives; inscrit son soutien à cette organisation par le biais de son engagement à créer les conditions et les occasions nécessaires pour permettre aux femmes de s'épanouir et de réussir dans des postes de direction.

À propos de la Banque CIBC

