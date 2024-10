Le gouvernement du Canada fait une déclaration à l'occasion de Roch Hachana, le Nouvel An juif et le début des Grandes Fêtes

OTTAWA, ON, le 2 oct. 2024 /CNW/ - Shana tova à toutes les communautés juives au Canada et ailleurs dans le monde!

C'est au coucher du soleil ce soir que débutera Roch Hachana, le Nouvel An juif, qui marque le début des Grandes Fêtes dont la durée est de 10 jours.

Pendant Roch Hachana, on savoure des pommes trempées dans du miel qui symbolisent l'espoir d'avoir une nouvelle année douce et fructueuse. Le son du shofar, un instrument fabriqué à même une corne de bélier, se fera entendre dans les synagogues pour appeler à l'introspection.

Bien que cette période sacrée soit synonyme d'optimisme et de réflexion, la communauté juive au pays et les personnes juives ailleurs dans le monde vivent une période difficile. Le 7 octobre, nous soulignerons le premier anniversaire de l'attentat le plus meurtrier contre la communauté juive depuis l'Holocauste, au cours duquel des Canadiennes et des Canadiens ont perdu la vie. La montée de l'antisémitisme au pays nous inquiète profondément, et les forces de l'ordre prennent toutes les menaces au sérieux. Rien ne justifie une telle haine et celle-ci n'a pas sa place au Canada. Tout le monde a le droit de se sentir en sécurité, qu'importent son identité, son apparence ou ses convictions.

Les communautés juives ne sont pas laissées à elles-mêmes. Le gouvernement fédéral s'est engagé à faire tout ce qu'il faut pour protéger tous ceux et celles qui vivent au Canada ainsi que pour défendre les valeurs du pays dans lequel nous croyons et dont la diversité et l'inclusion font la force. Nous savons que les communautés juives craignent pour leur sécurité pendant qu'elles se rendent dans les synagogues et les temples partout au pays à l'occasion de Roch Hachana. Nous nous engageons à protéger leur droit de pratiquer leur culte en toute sécurité et en toute sérénité. Récemment, nous avons lancé le tout premier Plan d'action canadien de lutte contre la haine afin de donner aux communautés les ressources dont elles ont besoin pour identifier et prévenir la haine; d'accroître l'appui aux victimes et aux survivantes et survivants; et de mettre en place une démarche coordonnée à l'échelle du gouvernement pour protéger les Canadiennes et Canadiens. Un élément clé du nouveau plan d'action est le Programme pour la sécurité communautaire du Canada qui fournit un appui financier et logistique ponctuel aux communautés exposées à des incidents motivés par la haine afin qu'elles puissent prendre les mesures nécessaires pour se protéger. Nous savons que la communauté juive a été la cible d'une haine ignoble à la fois dans le monde virtuel et réel. Le projet de loi C-63 propose des lois plus sévères pour contrer la haine et crée un régime qui tient les entreprises de médias sociaux responsables du contenu haineux ou préjudiciable sur leurs plateformes.

Les personnes juives ont aidé à façonner le Canada que nous connaissons et, chaque jour, elles contribuent à rehausser le dynamisme des communautés. Que Roch Hachana nous rappelle que les nouveaux départs sont porteurs d'espoir et d'unité. Nous souhaitons à toutes les communautés juives au Canada et ailleurs une nouvelle année enrichissante où règnent la santé et le bonheur.

Shana tova u'metuka!

