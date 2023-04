VICTORIA, BC, le 11 avril 2023 /CNW/ - Dans le cadre du Budget 2023 - Un plan canadien, le gouvernement du Canada effectue des investissements clés dans notre système de santé public pour bâtir un avenir sain pour l'ensemble des Canadiens.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a rencontré des professionnels de la santé buccodentaire et des patients à la clinique dentaire du Collège Camosun à Victoria (Colombie-Britannique) pour souligner les investissements du budget de 2023 qui visent à renforcer les soins de santé publics, notamment les investissements pour appuyer le déploiement du Régime canadien de soins dentaires.

L'ensemble des Canadiens et des Canadiennes mérite d'avoir accès à des soins de santé buccodentaire de qualité. Pourtant, un tiers de la population canadienne n'est pas en mesure de consulter un professionnel de la santé buccodentaire parce qu'elle n'a pas d'assurance dentaire.

En décembre dernier, comme première étape pour améliorer l'accès à l'assurance dentaire, le gouvernement du Canada a lancé la Prestation dentaire canadienne, qui permet aux familles admissibles de recevoir le soutien financier dont elles ont besoin pour couvrir les frais dentaires de leurs enfants de moins de 12 ans. Jusqu'à maintenant, cette prestation a permis à 250 000 enfants d'avoir un sourire plus radieux et des dents plus saines.

Toutefois, les enfants ne sont pas les seuls qui doivent avoir accès à des soins dentaires abordables. C'est pourquoi le gouvernement a annoncé dans son budget de 2023 un investissement de 13 milliards de dollars sur cinq ans, à compter de 2023-2024, et un financement de 4,4 milliards de dollars par année par la suite dans le but de mettre en œuvre le nouveau Régime canadien de soins dentaires. Une fois le Régime mis en œuvre, jusqu'à neuf millions de Canadiens non assurés dont le revenu familial annuel est inférieur à 90 000 $ pourront avoir accès à des soins dentaires. Les personnes dont le revenu familial annuel est inférieur à 70 000 $ n'auront aucune quote-part à payer. Le Régime devrait commencer à être déployé d'ici la fin de 2023 et être entièrement mis en œuvre d'ici la fin de 2025.

En plus du coût, d'autres facteurs peuvent empêcher la population canadienne d'accéder aux soins dentaires dont elle a besoin, comme le fait de vivre dans une communauté éloignée ou d'avoir besoin de soins spécialisés en raison d'un handicap.

Le budget de 2023 propose également d'accorder à Santé Canada un financement de 250 millions de dollars sur trois ans à compter de 2025-2026 et de 75 millions de dollars par année par la suite pour établir un fonds d'accès à la santé buccodentaire. Le fonds complétera le Régime canadien de soins dentaires en investissant dans des mesures ciblées pour combler les écarts en santé buccodentaire parmi les populations vulnérables et réduire les obstacles à l'accès aux soins, y compris dans les communautés rurales et éloignées.

Grâce à ces importants investissements prévus dans le budget de 2023, ainsi qu'à la collaboration continue avec les provinces, les territoires et les partenaires du domaine de la santé, nous continuerons d'améliorer notre système de soins de santé public pour que la population canadienne puisse obtenir les soins dont elle a besoin.

Citations

« Le Régime canadien de soins dentaires sera plus important que tout autre programme permanent d'avantages sociaux du gouvernement mis en place jusqu'à maintenant, car il vise à faire bénéficier jusqu'à 9 millions de Canadiens et Canadiennes non assurés d'un meilleur accès aux soins dentaires, y compris des enfants, des personnes handicapées et des personnes âgées. Par l'intermédiaire de ce programme, nous nous assurerons que personne au Canada ne doit à choisir entre sa santé dentaire et le paiement de ses factures à la fin du mois. »

L'honorable Jean-Yves Duclos,

Ministre de la Santé du Canada

Documents connexes

SOURCE Santé Canada

Renseignements: Personnes-ressources, Guillaume Bertrand, Conseiller principal en communications et attaché de presse, Cabinet de l'honorable Jean-Yves Duclos, Ministre de la Santé, 613-957-0200; Relations avec les médias, Santé Canada, 613-957-2983, [email protected]; Renseignements au public, 613-957-2991, 1-866-225-0709