En tant que nouvelle agence fédérale consacrée à la Colombie-Britannique, PacifiCan sera un partenaire à long terme dans la réussite économique des Britanno-Colombiens. Au cours de la prochaine année, PacifiCan élargira sa présence sur le terrain, à l'extérieur de son bureau actuel de Vancouver, avec l'établissement d'une nouvelle administration centrale à Surrey, qui offrira des services améliorés dans la vallée du Fraser, ainsi que du personnel à Campbell River, à Cranbrook, à Fort St. John, à Kelowna, à Prince George, à Prince Rupert et à Victoria.

Au cours de son allocution, le ministre Sajjan a mentionné que PacifiCan dispose d'un budget annuel de 110 millions de dollars pour soutenir le développement économique de la Colombie-Britannique, par des investissements dans les entreprises et les collectivités de la province ainsi qu'en aidant sa population par l'intermédiaire de ses services consultatifs et de ses rôles d'éclaireur et de rassembleur. Le ministre Sajjan a souligné que les partenariats entre les gouvernements, l'industrie et les collectivités constituent la clé d'une réussite économique durable.

Investir en Colombie-Britannique génère une croissance durable et alimente les écosystèmes d'innovation régionaux. C'est dans cet esprit que le ministre Sajjan a annoncé aujourd'hui une contribution fédérale de 11,8 millions de dollars à deux projets d'innovation à Surrey.

Deux projets de l'Université Simon Fraser (SFU) reçoivent un soutien de PacifiCan

Agtech Innovation Sandbox (AGIS)

L'accélérateur d'entreprises de la SFU, Agtech Innovation Sandbox (AGIS), recevra 10 millions de dollars échelonnés sur les cinq prochaines années. Ce projet soutiendra la relance postpandémique en aidant les petites et moyennes entreprises (PME) à accroître leurs activités et à commercialiser leurs technologies agricoles en Colombie-Britannique.

AGIS a motivé avec succès la participation de l'industrie et obtenu le solide engagement d'au moins 30 PME situées dans des régions urbaines et rurales de la province. Ce projet soutiendra une mise au point accélérée de produits, des programmes de formation pour le perfectionnement local des talents en vue de combler les besoins en main-d'œuvre et l'établissement d'un réseau de collaboration. Cette initiative devrait créer plus de 300 nouveaux emplois, soutenir la mise en marché d'au moins 20 technologies et générer pour les entreprises des ventes additionnelles de l'ordre de 13 millions de dollars d'ici 2026.

WearTech Labs

WearTech Labs, installation centrale de la SFU, recevra 1,8 million de dollars pour mettre à l'essai et commercialiser de nouveaux produits de technologie portable qui faciliteront la gestion personnelle et proactive de la santé individuelle. Le financement de PacifiCan soutiendra la conception, la construction, l'installation et l'exploitation de deux laboratoires additionnels. Ce projet devrait créer 40 nouveaux emplois et accroître les revenus de 25 millions de dollars.

Les écosystèmes d'innovation régionaux sont la clé du développement économique des collectivités de l'ensemble du Canada. Ils aident les entreprises à innover, à croître et à être compétitives sur le marché mondial. Ces investissements appuient les priorités en matière d'agriculture à valeur ajoutée et de technologies propres. Ils soutiennent de surcroît le développement de grappes technologiques dans les domaines de l'analytique et du diagnostic en santé et contribuent à la relance économique en favorisant la croissance de secteurs émergents.

Citations

« PacifiCan est déterminé à devenir un solide partenaire de développement économique pour les collectivités telles que Surrey; la discussion d'aujourd'hui avec les membres de la Chambre de commerce de Surrey illustre cet engagement. Des investissements tels que ceux annoncés aujourd'hui contribueront à faire du Canada un centre international de pointe en innovation ainsi qu'à créer des emplois durables pour la population de la Colombie-Britannique. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« La Chambre de commerce de Surrey participe, à titre d'organisation commerciale, au développement de la ville de Surrey, en soutenant les entreprises par l'intermédiaire de son portefeuille de services diversifié. Nous serons heureux de travailler avec PacifiCan en tant que partenaires économiques clés pour stimuler l'avancement du secteur privé en Colombie-Britannique. »

- Anita Huberman, présidente et directrice générale, Chambre de commerce de Surrey

« La SFU dirige une équipe d'innovateurs venant de divers établissements universitaires de la Colombie-Britannique pour aider les petites et moyennes entreprises de la province à croître et à commercialiser leurs technologies agricoles. Nous perfectionnons aussi les technologies portables pour aider les gens à faire des choix plus éclairés à propos de leur santé. Nous sommes reconnaissants à PacifiCan pour son généreux soutien, alors que nous continuons à renforcer nos capacités en matière d'excellence en recherche afin que nos innovations aient une incidence déterminante sur le monde qui nous entoure. Des initiatives telles que celles-ci démontrent comment les universités peuvent travailler avec l'industrie pour soutenir la relance postpandémique. »

- Dugan O'Neil, vice-président, Recherche et International, Université Simon Fraser

Faits en bref

PacifiCan est l'agence de développement régional consacrée à la Colombie-Britannique. Développement économique Canada pour le Pacifique (PacifiCan) encourage la croissance et la diversification de l'économie de la Colombie-Britannique en favorisant l'innovation, en améliorant la compétitivité des entreprises, en encourageant l'adoption de technologies propres et en favorisant une croissance inclusive.

· Le programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR) a pour but de mettre en place, faire croître et soutenir des écosystèmes régionaux inclusifs qui répondent aux besoins des entreprises grâce au cycle de l'innovation et qui favorisent un contexte entrepreneurial propice à l'innovation, à la croissance et à la compétitivité.

· En 2019, le secteur de la technologie agricole de la Colombie-Britannique a généré plus de 4 000 emplois et produit 176 millions de dollars d'exportations.

· Selon l'Institut agricole du Canada, le Canada figure au cinquième rang des plus grands exportateurs mondiaux de produits agroalimentaires, produisant 5,7 % de la valeur totale des exportations mondiales de produits alimentaires et agricoles.

· Selon les prévisions de marché mondiales, la valeur du secteur des technologies portables devrait atteindre 150 milliards de dollars d'ici 2026.

Liens supplémentaires

Restez branché

