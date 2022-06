Le ministre a exposé sa vision quant aux façons dont PacifiCan travaillera avec les Britanno-Colombiens pour stimuler le développement économique dans des collectivités comme Prince George et partout en Colombie-Britannique.

En tant que nouvelle agence fédérale consacrée à la Colombie-Britannique, PacifiCan sera un partenaire à long terme dans la réussite économique des Britanno-Colombiens. Au cours de l'année à venir, PacifiCan étendra sa présence sur le terrain au-delà de son bureau actuel de Vancouver. Cela comprendra une nouvelle administration centrale à Surrey et du personnel à Campbell River, à Cranbrook, à Fort St. John, à Kelowna, à Prince Rupert, à Victoria et à Prince George.

Au cours de son allocution, le ministre Sajjan a mentionné que PacifiCan dispose d'un budget annuel de 110 millions de dollars pour soutenir le développement économique de la Colombie-Britannique, par des investissements dans les entreprises et les collectivités de la province ainsi qu'en aidant sa population par l'intermédiaire de ses services consultatifs et de ses rôles d'éclaireur et de rassembleur. Le ministre Sajjan a souligné que les partenariats entre les gouvernements, l'industrie et les collectivités constituent la clé d'une réussite économique durable.

Le ministre a également fait référence aux investissements de plus de 1,9 million de dollars destinés à six bénéficiaires de Prince George et des collectivités environnantes qu'il a annoncés plus tôt dans la journée lors de sa visite de l'Exploration Place Museum and Science Centre à Prince George.

Le ministre Sajjan a terminé son allocution en soulignant que PacifiCan est déterminé à travailler avec les Britanno-Colombiens pour bâtir une économie plus inclusive, plus dynamique et plus forte dans les collectivités de la province.

Citations

« Je suis déterminé à défendre Prince George et toutes les collectivités de la Colombie-Britannique et à travailler avec elles. Avec le lancement de PacifiCan, les entreprises de la Colombie-Britannique ont un partenaire fédéral dévoué qui reconnaît les forces et les défis uniques de l'économie dynamique de la province. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

Faits en bref

PacifiCan est l'agence de développement régional consacrée à la Colombie-Britannique. PacifiCan encourage la croissance et la diversification de l'économie de la Colombie-Britannique en favorisant l'innovation, en améliorant la compétitivité des entreprises, en encourageant l'adoption de technologies propres et en favorisant une croissance inclusive.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez PacifiCan sur Twitter et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour le Pacifique

Renseignements: Haley Hodgson, Attachée de presse, Bureau du ministre du Développement économique, [email protected]; Ben Letts, Gestionnaire, Communications, Développement économique Canada pour le Pacifique, [email protected]