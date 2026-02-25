MONTRÉAL, le 25 févr. 2026 /CNW/ - Le conseil d'administration de la Banque Nationale du Canada (TSX : NA) déclare un dividende de 1,24 $ par action ordinaire pour le trimestre se terminant le 30 avril 2026. Ce dividende sera versé le 1er mai 2026 aux détenteurs d'actions ordinaires inscrits au registre de la Banque le 30 mars 2026.

Le conseil d'administration déclare également des dividendes trimestriels pour les séries d'actions privilégiées de premier rang ci-dessous. Les dividendes des séries 30, 38, 40 et 42 seront versés le 15 mai 2026 aux détenteurs d'actions privilégiées de premier rang inscrits au registre de la Banque le 6 avril 2026. Pour les séries 47 et 49, les dividendes seront versés le 30 avril 2026 aux détenteurs d'actions privilégiées de premier rang inscrits au registre de la Banque le 23 avril 2026.

Séries Symboles (TSX) Numéros de dividende Dividendes par action 30 NA.PR.S N° 49 0,3869375 $ 38 NA.PR.C N° 35 0,4391875 $ 40 NA.PR.E N° 33 0,363625 $ 42 NA.PR.G N° 31 0,4410 $ 47 NA.PR.I N° 5 0,3981875 $ 49 NA.PR.K N° 5 0,4781875 $

Les dividendes sur les actions ordinaires et privilégiées mentionnés ci-dessus sont désignés à titre de dividendes déterminés aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale similaire applicable.

Les actionnaires admissibles peuvent réinvestir, sans frais, les dividendes versés en espèces en actions ordinaires en participant au Régime de réinvestissement de dividendes et d'achat d'actions de la Banque. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec la Société de fiducie Computershare du Canada au 1 888 838-1407. Les propriétaires véritables et les détenteurs non inscrits d'actions ordinaires et privilégiées de la Banque doivent s'adresser à leur institution financière ou à leur courtier pour adhérer à ce régime.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 606 milliards de dollars au 31 janvier 2026, la Banque Nationale du Canada (la « Banque ») est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. La Banque compte plus de 35 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés des capitaux. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

