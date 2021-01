En août 1896, Keish (Skookum Jim Mason), son neveu Kàa Goox (Dawson Charlie), Shaaw Tlàa (Kate Carmack) et son mari George Carmack ont trouvé des pépites d'or dans le ruisseau Rabbit (Bonanza), dans le territoire canadien du Yukon. Cette découverte étonnante a déclenché une ruée de prospecteurs à la recherche de richesses dans les régions sauvages du Grand Nord qui a duré trois ans. La prospérité minière qui a suivi a placé le Canada parmi les premiers producteurs d'or au monde et a favorisé l'entrée du Yukon dans la Confédération. Elle a même accéléré la création des installations de la Monnaie royale canadienne à Ottawa et de son affinerie d'or de classe mondiale.

La ruée vers l'or a aussi eu des conséquences dévastatrices sur l'environnement local et les communautés de premiers habitants autochtones de la région du Klondike. Ces communautés ont été déplacées et leur mode de vie traditionnel a été ébranlé, un lourd héritage avec lequel le Canada doit encore composer.

Le revers de cette pièce est orné de l'œuvre du concepteur de pièces accompli Steve Hepburn. Son illustration des mains d'un mineur tenant une batée est l'un des symboles les plus impérissables de la ruée vers l'or. Le gravier dans la batée et l'eau qui y miroite lorsque la matière est rincée pour dévoiler les précieuses particules d'or sont gravés avec grand raffinement. L'eau qui s'écoule de la batée sur la marque de sécurité de la pièce donne également vie à la scène. La pièce arbore les lignes radiales caractéristiques de toutes les pièces d'investissement de la Monnaie, ainsi qu'une feuille d'érable microgravée dans laquelle figure le numéro « 21 », qui indique l'année d'émission. Elle est présentée dans un emballage en format de poche renfermant un certificat de titrage signé par l'essayeur en chef de la Monnaie.

Pièce de 250 $ en or pur 2021 - Œuf pyssanka

Avec plus de trois millions de Canadiens d'origine ukrainienne, la tradition folklorique de l'œuf pyssanka, dérivée du verbe pysaty (écrire), perdure encore aujourd'hui dans l'Ouest canadien et des régions de l'Ontario, du Québec et des Maritimes. Pour ce rituel printanier, les œufs sont décorés de motifs et de dessins complexes selon une méthode batik à la cire. Bien qu'il existe des milliers de motifs possibles, les dessins comportent souvent des thèmes géométriques et botaniques.

Cette pièce en forme d'œuf est faite d'environ deux onces troy d'or pur à 99,99 %. L'œuvre d'art pyssanka au revers a été créée par l'artiste canadien Dave Melnychuk. Un coq, symbole bien-aimé de fertilité et de renouveau, trône au centre du motif. Les plumes de sa queue sont ornées de magnifiques tournesols à huit pétales, le chiffre huit représentant l'éternité et l'équilibre. Le coq est encerclé d'une bande d'éternité (« bezkonechnyk ») constituée de soleils rayonnants symbolisant la chance et la croissance. Chaque élément de cette pièce pyssanka complexe est gravé dans le moindre détail. L'avers est à l'effigie de Sa Majesté la reine Elizabeth II, selon Susanna Blunt.

Vous trouverez des images de ces nouvelles pièces ici.

