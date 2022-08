L'heure du conte de Barbada aura bien lieu à Saint-Laurent

SAINT-LAURENT, QC, le 1er août 2022 /CNW Telbec/ - Après une rencontre entre le conseil de Saint-Laurent et Sébastien Potvin, l'arrondissement est heureux d'annoncer que l'activité L'heure du conte pour les enfants, animée par Barbada, aura lieu le 5 novembre prochain à 14 h à la Bibliothèque du Boisé et à 10 h 30 à la Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent. Barbada de Barbades est un personnage issu de la culture drag et qui, depuis 2016, offre des heures de contes dans différentes bibliothèques. Ses messages sont empreints d'ouverture à la différence, à l'inclusion et à la diversité. Cet événement s'inscrit dans le cadre de la programmation automnale, composé de dizaines d'activités culturelles et dans les bibliothèques.

Le conseil de Saint-Laurent après sa rencontre avec Sébastien Potvin alia Barbada à la mairie de Saint-Laurent le 1er août 2022 en prélude à la semaine de la Fierté à Montréal. (Groupe CNW/Ville de Montréal - Arrondissement de Saint-Laurent)

L'administration laurentienne en profite pour saluer le début de la semaine de la Fierté à Montréal en hissant le drapeau arc-en-ciel, symbole de la fierté LGBTQ2+, et se joint à la communauté montréalaise pour souhaiter à toutes et à tous une bonne semaine de la fierté.

« Le conseil de Saint-Laurent encouragera et respectera toujours l'art et la créativité, sous toutes ses formes. Voilà pourquoi nous sommes heureux d'avoir pu échanger avec Barbada lors d'une rencontre enrichissante pour tous. Nous cherchons en permanence à améliorer notre offre de services pour les familles et les enfants en particulier. Ainsi, nous nous réjouissons de pouvoir accueillir Barbada dans les meilleures conditions à Saint-Laurent. »

Alan DeSousa, maire de Saint-Laurent

« L'Heure du conte, activité que j'anime depuis 2016, a fait ses preuves. Je me réjouis de pouvoir l'offrir cet automne à Saint-Laurent. L'objectif premier est de donner le goût de lire aux enfants, tout en découvrant la richesse des différences! Je suis content également d'avoir pu échanger librement et dans le respect mutuel avec le conseil de Saint-Laurent. Il est important de répondre aux interrogations pour éviter tout malentendu. »

Barbada de Barbades, artiste drag

Ville fondée en 1893, Saint-Laurent est devenu un des 19 arrondissements de la Ville de Montréal en 2002. Situé au nord de l'île de Montréal, l'arrondissement de Saint-Laurent est le plus vaste avec ses 42,8 kilomètres carrés. Sa population, de plus de 100 000 habitants, est l'une des plus multiculturelles. Devenu « territoire municipal durable » en 2019, Saint-Laurent place le développement durable et la protection de l'environnement en particulier au cœur de toutes ses décisions. Un défi d'autant plus grand que plus de 70 % de son territoire est consacré aux activités industrielles et commerciales avec plus de 4500 entreprises et 110 000 emplois. Il possède d'ailleurs l'un des principaux pôles industriels et technologiques du Québec. Offrant déjà une grande accessibilité aux principaux axes routiers et aux transports collectifs, Saint-Laurent s'apprête à accueillir cinq stations du nouveau Réseau express métropolitain. Enfin, grâce à ses deux bibliothèques, à son Centre des loisirs, à son moderne Complexe sportif, à son aréna, ainsi qu'à une cinquantaine de parcs, Saint-Laurent offre un vaste éventail de services dans de nombreux domaines comme la culture, les sports ou les loisirs. L'arrondissement assure ainsi une belle qualité de vie aux familles et un milieu stimulant aux entreprises.

