L'HEURE DE LA RELÈVE À RADIO-CLASSIQUE - Une nouveauté musicale du Conservatoire de musique de Québec

QUÉBEC, le 18 sept. 2024 /CNW/ - Le Conservatoire de musique de Québec (CMQ) et Radio-Classique sont très fiers d'annoncer un tout premier partenariat. Cette nouvelle collaboration verra le jour dès ce dimanche 22 septembre avec la venue d'une nouvelle émission, L'heure de la relève, qui mettra en vedette les jeunes musiciens et musiciennes du Conservatoire de musique de Québec.

Radio-Classique (Groupe CNW/Conservatoire de musique de Québec)

Présentée tous les dimanches dès 10 h, L'heure de la relève offrira un segment musical de 15 minutes durant lequel sera diffusée l'interprétation d'une pièce du répertoire classique par une étudiante ou un étudiant en musique du CMQ. Plus tard dans la saison, les auditeurs et auditrices pourront également entendre des œuvres interprétées par différents ensembles du Conservatoire de musique de Québec ainsi que par des élèves des différents conservatoires de la province. Cette initiative sera très bénéfique pour le cheminement pédagogique des jeunes artistes qui y participeront. En effet, habitués à jouer devant public, les étudiants et étudiantes auront à faire une séance d'enregistrement, ce qui représente une tout autre façon d'aborder la performance. « Cette nouvelle collaboration entre le Conservatoire de musique de Québec et Radio-Classique offrira à nos jeunes musiciens une extraordinaire opportunité de faire rayonner leur talent, et permettra au public québécois de mieux apprécier toute la vitalité de notre relève musicale », exprime Jean-Fabien Schneider, directeur du Conservatoire de musique de Québec.

C'est dans une volonté d'accessibilité que la collaboration entre le CMQ et Radio-Classique a vu le jour, créant ainsi un pont entre deux univers, soit celui de l'étudiante ou l'étudiant qui travaille à perfectionner son art et celui de l'auditoire, avide de découvertes musicales. Cette rencontre entre la relève en musique classique et les mélomanes permettra l'émergence de nouveaux artistes ainsi que la démocratisation de pièces parfois moins connues et d'instruments moins diffusés dans un cadre soliste. « Cette émission sera un beau complément pour les participants qui termineront leur immersion dans l'univers classique avec le Conservatoire. Radio-Classique est fière de leur permettre maintenant de se démarquer par leur interprétation et de se faire connaître davantage auprès d'un plus large public », ajoute René Nadeau, directeur des opérations de Radio-Classique Québec.

L'heure de la relève débutera ce dimanche avec une étudiante de niveau maîtrise, Rosalie Brulotte, soprano, accompagnée au piano par Martin Dubé. C'est un rendez-vous musical à ne pas manquer!

À propos du Conservatoire de musique de Québec

Le Conservatoire de musique de Québec est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1944. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique de Québec, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner.

À propos de Radio-Classique

Radio-Classique est une propriété de Gregory Charles. Elle offre un environnement sonore empreint de beauté et de douceur, faisant une large place aux plus grandes œuvres : classiques, baroques, jazz, et musique de film. Son auditoire est très stable et fidèle chaque semaine, autant au 92,7, présent dans la grande région de Québec depuis 2007, que sur Radioclassique.ca.

SOURCE Conservatoire de musique de Québec

Source : Sandrine Abbondioli, Responsable des communications, 418 643-2190, poste 221, [email protected]