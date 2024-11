La société aérienne dévoile sa livrée spéciale Vince Carter pour souligner la carrière de ce membre du Temple de la renommée à l'occasion du retrait du chandail no 15 de Carter par les Raptors de Toronto

MONTRÉAL, le 1er nov. 2024 /CNW/ - Air Canada unit ses forces à celles de Vince Carter en prévision des célébrations soulignant sa carrière, alors que les Raptors de Toronto se préparent à retirer son chandail demain soir. Pour ajouter à l'enthousiasme, Air Canada dévoile également une livrée spéciale en hommage à l'apport de Vince Carter dans le monde du basketball au Canada.

Air Canada dévoile une livrée spéciale en hommage à l’apport de Vince Carter dans le monde du basketball au Canada. (Groupe CNW/Air Canada)

Les smashes défiant la gravité de Vince lui ont valu le surnom d'« Air Canada » durant ses sept saisons au sein des Raptors de Toronto. Ce lien a été renforcé lorsqu'il a joué dans un stade dont Air Canada était à l'époque le premier commanditaire éponyme, liant ainsi l'athlète, la société aérienne et le basketball canadien d'une manière mémorable.

« Tous les membres du personnel d'Air Canada sont ravis de célébrer la carrière exceptionnelle de Vince Carter, a déclaré Andy Shibata, vice-président - Marques d'Air Canada. En tant que transporteur aérien national, nous sommes fiers de notre soutien de longue date aux équipes et aux athlètes exceptionnels du Canada. Compte tenu de l'héritage qu'il laisse derrière lui, Vince Carter mérite non seulement de voir son numéro surmonter les gradins d'où on l'a vu jouer, mais aussi de voir ce numéro voler fièrement. »

La livrée parcourra le ciel jusqu'à la fin du mois d'avril 2025, arborant fièrement la silhouette de Vince, sa signature et le numéro de son chandail. En outre, le nom et le numéro de Vince seront affichés sur le ventre de l'appareil pour que les partisans puissent repérer celui-ci pendant qu'il survole le pays où cette légende a propulsé le basketball sur la scène mondiale.

« La ville de Toronto et le Canada dans son ensemble ont occupé une place immense dans mon cœur tout au long de ma carrière, a déclaré Vince Carter. Je suis profondément touché par cet hommage d'Air Canada et je suis impatient de partager toutes ces émotions avec les extraordinaires partisans de partout au pays. »

Dans le cadre de son engagement continu à faire connaître ce que le Canada a de meilleur à offrir au monde, Air Canada s'engage à soutenir et à célébrer les équipes et les athlètes canadiens qui incarnent l'excellence tout en valorisant la diversité et l'inclusion. Le partenariat en l'honneur de Vince Carter reflète cet engagement, en encensant une véritable icône et sa remarquable carrière au Canada.

« Tout comme les partisans des Raptors, nous sommes des plus fébriles à l'idée de vivre un tournant majeur dans l'histoire de notre franchise, et Air Canada occupe une place privilégiée pour se joindre à nous, en offrant aux partisans du club la chance de vivre l'occasion mémorable d'honorer la figure de proue du basketball surnommée « Air Canada » a déclaré Jordan Vader, premier vice-président des partenariats mondiaux à MLSE. Du dévoilement d'une livrée spéciale, la première du genre, à la tenue d'activités spéciales aux couleurs de la marque pendant le match de retrait du chandail, nous avons hâte de partager ces moments qui ont façonné notre histoire avec nos partisans en compagnie d'Air Canada. »

La société aérienne saluera également l'héritage de Vince Carter à l'occasion du retrait de son chandail le 2 novembre, avec un affichage numérique durant le match, un lancer de t-shirts mené par un membre du personnel et une émouvante vidéo hommage.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages, en offrant à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires - au nombre de 45 - et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Par l'intermédiaire de Vacances Air Canada, la Société offre plus de choix que tout autre voyagiste canadien pour des centaines de destinations dans le monde, avec une large sélection d'hôtels, de vols, de croisières, d'excursions et de locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers et des vols tout-cargo d'Air Canada. Air Canada s'est donné l'ambitieux objectif à long terme d'atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre (GES) d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

Internet : aircanada.com/medias

Consultez notre rapport annuel ici

Inscrivez-vous pour recevoir les nouvelles d'Air Canada : aircanada.com

À l'intention des médias :

Photos

Vidéos

Images en vrac

Articles

SOURCE Air Canada

Renseignements : [email protected]