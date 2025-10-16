L'HALLOWEEN AU MUSÉE DE LA CIVILISATION : CAP SUR L'AVENTURE !

QUÉBEC, le 16 oct. 2025 /CNW/ - À l'abordage ! Ce vendredi 31 octobre, c'est cap sur l'aventure au Musée de la civilisation, de 19 h à 22 h. En famille ou entre amis, vivez une soirée d'Halloween festive sous le signe de la piraterie !

Halloween au Musée de la civilisation (Groupe CNW/Musée de la civilisation)

Parmi la multitude d'activités qui attendent petits et grands : une enquête dans le Musée, avec trésor à la clé, pour arrêter une bande de pirates zombies qui s'est emparée du célèbre navire Titatrac. Après cette animation, signée par l'équipage survolté de Général Patente, et un spectacle du Théâtre à Tempo, ce sera le temps de se sucrer le bec dans le bar à friandises et de se déhancher lors d'une soirée dansante en compagnie de DJ Cooleur et DJ Grand Fou. Sans oublier la possibilité de visiter certaines des expositions du Musée, dont Titanic. Récits et destin.

Tarifs (taxes incluses)



Régulier Abonné(e) Adulte 25 $ 20 $ Enfant (17 ans et moins) 15 $ 10 $ Famille (2 adultes et nombre illimité d'enfants de 17 ans et moins) 70 $ 60 $

Dépêchez-vous de réserver vos places au mcq.org/activites. C'est une soirée éclatante à ne pas manquer le vendredi 31 octobre, dès 19 h, au Musée de la civilisation !

