L'Halloween à l'Assemblée nationale : rendez-vous dans les jardins!

QUÉBEC, le 27 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Cette année, l'Halloween s'invite à l'Assemblée nationale dans le cadre de la Programmation citoyenne. Les 30 et 31 octobre prochains, plusieurs activités seront offertes gratuitement dans les jardins de l'hôtel du Parlement. Les petits et les grands sont invités à se costumer et à prendre part à la fête dans le respect des mesures sanitaires.

Au programme de ces deux journées : rallye familial dans les jardins, visites guidées (dont une à la lanterne, le samedi, à 18 h), heure du conte pour les enfants (samedi, 10 h 30), conte avec un conteur invité (adultes : samedi, 19 h / famille : dimanche, 14 h) et atelier de décoration de citrouilles.

Pour connaître le détail des activités, rendez-vous dans le site Internet de l'Assemblée nationale à l'adresse : http://www.assnat.qc.ca/fr/visiteurs/programmation-citoyenne.

Notez également que les costumes comportant des imitations d'armes blanches et d'armes à feu sont strictement interdits sur les terrains de l'Assemblée nationale.

À propos de la Programmation citoyenne

Lancée à l'automne 2019, la Programmation citoyenne est un calendrier annuel d'activités grand public qui vise à faire connaître l'institution, son rôle et sa mission. Par sa programmation, l'Assemblée nationale ouvre ses portes en encourageant les citoyennes et citoyens à prendre part au débat public.

Source

Laurie Gosselin-Bélanger

Conseillère en communication

Téléphone : 418 643-1992, poste 71093

Courriel : [email protected]

Renseignements

Béatrice Zacharie

Conseillère en communication et relations médias

Téléphone : 418 808-4102

Courriel : bé[email protected]

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Liens connexes

http://www.assnat.qc.ca/