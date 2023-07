L'exposition Nous : Portraits de l'assistance sociale à l'Assemblée nationale du Québec

QUÉBEC, le 3 juill. 2023 /CNW/ - Du 17 juillet 2023 au 27 août 2023, l'exposition itinérante Nous : Portraits de l'assistance sociale sera présentée à l'Assemblée nationale du Québec.

Lors de son inauguration le 19 juillet, le public aura droit à plusieurs activités, dont une visite guidée et une table ronde.

La table ronde abordera la question des droits et libertés avec la participation du professeur de l'Université TÉLUQ Normand Landry , qui est le maître d'œuvre de cette exposition et titulaire de la titulaire de la Chaire de recherche du Canada en éducation aux médias et droits humains .

Déconstruire les idées reçues

Cette exposition invite à identifier et à déconstruire les idées reçues à l'endroit des personnes prestataires de l'aide sociale. C'est l'occasion de découvrir leurs réalités méconnues, les perceptions qu'entretiennent les Québécois et Québécoises à leur égard et la nature des aides de l'État dites de dernier recours.

L'exposition regroupe des portraits photographiques, des témoignages et les constats d'une vaste recherche universitaire. Elle présente également l'histoire et la nature des programmes d'assistance sociale au Québec, tout en remettant en question notre rapport collectif à la pauvreté.

« La présence de notre exposition à l'Assemblée nationale constitue un moment fort. Nous espérons qu'il sera marqué par le dialogue entre les savoirs scientifiques, les expériences et réalités souvent très difficiles des personnes assistées sociales, et nos institutions politiques. Il s'agit d'une occasion unique de repenser nos aides financières et notre filet social au Québec », précise le professeur Normand Landry.

Inauguration - 19 juillet (accès gratuit!)

14 h 30 à 15 h 30

Visite commentée de l'exposition

15 h 30 à 16 h 15

Accueil et mot de bienvenue

16 h 15 à 17 h 30

Table ronde « À part entière : les droits économiques et sociaux »

17 h 30 à 18 h

Visite libre de l'exposition

Inscrivez-vous (obligatoire pour la visite et la table ronde) en sélectionnant la date du 19 juillet.

L'UNIVERSITÉ TÉLUQ

Composante du réseau de l'Université du Québec créée en 1972, l'Université TÉLUQ est le seul établissement d'enseignement universitaire francophone en Amérique du Nord qui se consacre à la formation à distance. Pionnière et leader de ce mode de formation, elle offre plus de 100 programmes et 400 cours aux premier, deuxième et troisième cycles. Par son accessibilité au savoir, l'Université TÉLUQ permet chaque année à quelque 20 000 personnes de conjuguer les études universitaires avec leurs projets personnels et professionnels.

Suivez-nous

www.twitter.com/teluq

www.teluq.ca/facebook

SOURCE Université TÉLUQ

Renseignements: Catherine Lévesque, Conseillère en communication et marketing, Service des communications et des affaires publiques, 418 657-2747, poste 5047, [email protected]