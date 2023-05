OTTAWA, ON, le 4 mai 2023 /CNW/ - Quel est l'impact des décisions que nous prenons à l'épicerie? Comment les économies d'énergie s'accumulent-elles lorsqu'on choisit le transport en commun et le transport actif? Conçue sous forme d'une série de jeux et de questionnaires interactifs, Notre Quête climatique : De petits pas vers de grands changements explore les réponses à ces questions et plus encore, tout en faisant découvrir aux visiteurs les impacts importants des choix que nous faisons au quotidien. L'exposition Notre Quête climatique est maintenant ouverte au Musée des sciences et de la technologie du Canada à Ottawa.

Les jeunes visiteurs sourient et rient en interagissant avec l'exposition Notre quête climatique : Petits pas vers un grand changement. (Groupe CNW/Ingenium)

Créée et développée par Science Nord, avec l'appui du gouvernement du Canada, Notre Quête climatique se base sur notre compréhension actuelle des changements climatiques et de leurs impacts. Elle encourage les Canadiens à participer à l'action climatique, inspire les visiteurs à en apprendre davantage sur leur rôle en tant qu'acteurs de changement et favorise un espace de résolution de problèmes qui permet aux visiteurs de poser des gestes significatifs. L'exposition, qui évite l'utilisation d'une approche fondée sur la peur, transmet des messages d'espoir afin de communiquer des solutions, encourageant l'action climatique pour un avenir plus durable.

Comprise dans le prix d'entrée, venez découvrir l'exposition Notre Quête climatique en cours maintenant et jusqu'au 4 septembre 2023 au Musée des sciences et de la technologie du Canada. Pour en apprendre davantage et réserver des billets, visitez ingeniumcanada.org .

Citations

« Les changements climatiques sont un défi déterminant de notre époque. Cette remarquable exposition est extrêmement captivante grâce aux brillantes activités interactives et au contenu scientifique qui permet aux publics de tous âges de découvrir des habitudes durables ainsi que le rôle que nous jouons dans la protection de l'environnement. Nous espérons qu'elle offrira à nos visiteurs l'occasion de réfléchir et d'explorer des pistes de changement durant leur passage au Musée. »

- Lisa Leblanc, directrice générale, Musée des sciences et de la technologie du Canada

« Développer et envoyer l'exposition Notre Quête climatique en tournée ont été des privilèges incroyables pour Science Nord, car nous avons ainsi eu la chance de réaffirmer nos engagements envers l'action climatique et de renforcer nos partenariats dans le secteur du tourisme et auprès du gouvernement du Canada. Nous sommes reconnaissants envers Environnement et Changement climatique Canada pour le financement de cette initiative transformative qui atteindra des millions de jeunes au pays. »

- Ashley Larose, DG, Science Nord

À propos du Musée des sciences et de la technologie du Canada

Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada administre trois musées, notamment le Musée des sciences et de la technologie du Canada. Ce Musée raconte l'histoire d'innovation du Canada par la découverte, le jeu et l'apprentissage expérientiel. Les espaces immersifs du Musée, qui font office de pont entre les sciences et la technologie et les visiteurs, permettent de mieux comprendre le rôle fondamental que joue l'innovation pour définir notre avenir commun. En parcourant les expositions, en visitant la scène de démonstration ou en bricolant dans l'espace Exploratek, les visiteurs entrent dans l'histoire des sciences, de la technologie et de l'innovation du Canada.

À propos de Science Nord

Science Nord est l'attraction touristique la plus populaire du nord de l'Ontario. Il s'agit d'une ressource éducative pour les enfants et les adultes de la province. Science Nord exploite les deuxième et huitième plus grands centres des sciences au Canada. Parmi les attraits de Science Nord, on compte un centre des sciences, une salle IMAX®, un planétarium numérique, une galerie des papillons, des expositions spéciales et Terre dynamique : site du Big Nickel. Science Nord, en partenariat avec l'Université Laurentienne, offre le premier et seul programme complet de communications scientifiques, un programme conjoint de maîtrise et d'études supérieures. Dans le cadre de son mandat, Science Nord fournit des expériences scientifiques partout dans le nord de l'Ontario, y compris des activités de diffusion dans les écoles et les festivals, des camps d'été en science, et plus. Ils sont basés en permanence à Thunder Bay et fournissent des services dans le nord-ouest de l'Ontario. Science Nord est un organisme du gouvernement de l'Ontario. Pour plus d'information, visitez https://www.sciencenorth.ca/fr.

SOURCE Ingenium

Renseignements: Personne-ressource pour les médias, Philippe Tremblay, Ingenium - Musées des sciences et de l'innovation du Canada, [email protected], 343 543-5337