L'exposition interactive Explore ouvre ses portes le 28 novembre au Centre des sciences

Plus de 50 interactifs sur 1000 mètres carrés

MONTRÉAL, le 28 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Dès aujourd'hui, la science se vivra en grand au Centre des sciences. Avec plus de 50 interactifs sur 1000 mètres carrés, la nouvelle exposition Explore permettra de découvrir de façon immersive les grands principes scientifiques et technologiques.

Une zone immense divisée en sept pôles

Pendant plus d'une décennie, Science 26 a fait le bonheur de millions de visiteurs. Explore réinventera les meilleurs éléments de cette exposition chouchou du Centre des sciences en plus d'offrir des interactifs formats géants organisés en sept pôles tous aussi ludiques les uns que les autres : air, code, matière, mouvement, géométrie, lumière et eau. Pour les familles, ce sera une occasion de vivre une expérience interactive unique grâce entre autres à un kaléidoscope pouvant accueillir jusqu'à 20 personnes, deux immenses tables à eau proposant une dizaine d'activités, une murale numérique et un parc d'éoliennes à assembler.

L'expertise d'ici à l'honneur

Explore a été imaginée et réalisée à Montréal avec comme objectif de présenter des interactifs de classe mondiale. Pour ce faire, le Centre des sciences a collaboré avec des entreprises du Québec pour créer des interactifs résolument axés sur les compétences du 21e siècle comme la pensée critique, la résolution de problème, la créativité, l'innovation et la communication.

Le Centre des sciences tient à remercier ces entreprises d'ici qui agissent à titre de partenaires d'Explore : Ubisoft et Pratt & Whitney comme partenaires-commanditaires et Element AI, comme partenaire de contenu.

Explore sera incluse dans le prix d'entrée du Centre des sciences. Après Clic! (2012), Fabrik (2014) et Humain (2017), la nouvelle zone vient compléter une offre permanente axée sur l'interactivité et la ludification des savoirs. Au total, ce sont plus de deux millions de dollars qui ont été investis dans ce projet par la Fondation du Centre des sciences. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Citations

« Je suis très fière de l'expertise muséale et de l'esprit d'innovation dont a une fois de plus fait preuve l'équipe du Centre des sciences. Je suis convaincue qu'Explore marquera l'esprit d'une génération de futurs scientifiques montréalais, ce qui est au cœur même de la mission de notre institution. » - Isabel Dansereau, directrice générale à la Société du Vieux-Port

« Créer l'étincelle dès le plus jeune âge, c'est assurer l'éveil des générations futures du Québec à l'immense potentiel qu'offrent la science et la technologie. Ubisoft est fier de s'associer au Centre des sciences pour l'exposition Explore en supportant ce but, que nous avons en commun, de susciter la curiosité. » - Cedric Orvoine, vice-président talents & culture chez Ubisoft Montréal

À propos du Centre des sciences de Montréal

Avec plus de 700 000 visiteurs annuellement, le Centre des sciences de Montréal est un complexe dédié à la science et à la technologie qui se démarque par son approche interactive accessible à tous, et par sa mise en valeur de l'innovation et du savoir-faire des gens d'ici. Il est une division de la Société immobilière du Canada. Ses partenaires sont TELUS, Volvo, Énergir, Cogeco et La Presse +.

À propos de la Fondation du Centre des sciences

Depuis sa création en 2001, la Fondation du Centre des sciences a récolté plus de 12 millions de dollars, qu'elle a réinvesti dans le développement des nouvelles expositions et des programmes scolaires, afin d'inciter les jeunes à poursuivre des études dans le domaine des sciences, et ainsi, contribuer à développer les prochaines générations de chercheurs et de scientifiques québécois.

