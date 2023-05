GUANGZHOU, Chine, 9 mai 2023 /CNW/ - L'exposition hors ligne de la 133e Foire de Canton a pris fin, marquant une étape importante dans le retour à la normale après la pandémie. Avec la participation active d'acheteurs étrangers, de nombreux lancements de nouveaux produits et des transactions d'exportation meilleures que prévu, l'événement a été salué comme un triomphe. Par la suite, la plateforme en ligne de la 133e Foire de Canton continue de fonctionner normalement.

image

« Grâce à ses opérations efficaces, sécuritaires, numériques et écologiques, la 133e Foire de Canton a été une force positive dans la promotion d'une structure et d'une échelle de commerce international stables, d'une ouverture complète et de la création d'un nouveau modèle de développement, a déclaré Xu Bing, porte-parole et directeur général adjoint du Centre du commerce extérieur de la Chine.

La 133e Foire de Canton a connu une participation remarquable d'acheteurs internationaux de 229 pays et régions, avec 129 006 participants de 213 pays et régions qui ont participé hors ligne. La Foire a accueilli un éventail diversifié de 55 organisations industrielles et commerciales, comme la prestigieuse Chambre de commerce Malaisie-Chine, CCI France Chine et la Chambre de commerce et technologie Chine-Mexique. Plus de 100 multinationales de premier plan, dont Wal-Mart des États-Unis, Auchan de France et Metro d'Allemagne, ont organisé la visite d'acheteurs. La plateforme en ligne de la Foire a attiré 390 574 acheteurs étrangers.

Les exposants à l'événement de cette année ont mis en ligne 3,07 millions d'expositions, dont plus de 800 000 nouveaux produits, environ 130 000 produits intelligents, 500 000 produits verts et à faibles émissions de carbone et plus de 260 000 produits avec DPI indépendants. La Foire de Canton, un succès retentissant, présente plus de 300 premiers événements pour le dévoilement de nouveaux produits. Qu'il s'agisse de produits haut de gamme ou intelligents, sur mesure, de produits de marque ou verts à faible émission de carbone, la Foire a démontré les prouesses de la Chine en matière de fabrication et son engagement envers l'excellence. Les acheteurs du monde entier sont impressionnés par la vaste gamme de produits exposés, qui a mis en évidence la résilience et la vitalité de la Chine dans le commerce extérieur. Il est clair que les principaux fabricants chinois sont en pleine force, faisant preuve d'une créativité et d'une ingéniosité sans précédent.

Les transactions à l'exportation conclues sur place lors de la 133e Foire de Canton ont atteint 21,69 milliards de dollars américains, une réalisation supérieure aux prévisions. En outre, de nombreux acheteurs ont également organisé des visites d'usines et s'attendent à une coopération accrue à l'avenir.

Pour de plus amples renseignements sur la Foire de Canton, veuillez consulter le site https://www.cantonfair.org.cn/en-US ou communiquez avec [email protected] .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2071539/image.jpg

SOURCE Canton Fair

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Yang Zhou, [email protected]