L'exposition « Côté recherche, côté pratique » souligne 40 ans d'alliances féministes au Protocole UQAM/Relais-femmes

Vernissage : 29 septembre 2022 de 17 h à 19 h

Exposition : 30 septembre au 23 octobre 2022

Lieu : Écomusée du fier monde, 2050, rue Atateken, Montréal

MONTRÉAL, le 21 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le Protocole UQAM/Relais-femmes du Service aux collectivités (SAC) célèbre son 40e anniversaire. C'est dans ce contexte que l'exposition Côté recherche, côté pratique, présentée à l'Écomusée du fier monde du 29 septembre au 23 octobre 2022, trace l'histoire de partenariats entre des groupes de femmes et des chercheuses et chercheurs de l'UQAM.

La présentation regroupe 40 ans de projets dont les retombées issues de la convergence des savoirs des groupes de femmes et universitaires ont façonné l'histoire du féminisme québécois. Côté recherche, côté pratique met l'accent sur les projets des dix dernières années et honore les réalisations extraordinaires du mouvement des femmes en se projetant vers l'avenir.

L'Écomusée du fier monde appelle les visiteuses et visiteurs à plonger dans les descriptions historiques avec l'appui de 11 panneaux, agrémentés de vidéos, de balados et d'affiches illustrant les multiples projets de recherche.

L'exposition met en lumière la force d'une alliance entre les militantes sur le terrain et les chercheures féministes, qui luttent ensemble pour transformer nos sociétés.

Le Protocole UQAM/Relais‐femmes du Service aux collectivités (SAC) de l'UQAM est une alliance institutionnelle tripartite entre Relais-femmes, l'Institut de recherches et d'études féministes (IREF) et le SAC. Actif depuis 1982, il favorise la convergence entre les besoins de recherche, de formation, de diffusion et de consultation des groupes de femmes du Québec, et les intérêts des chercheures de l'UQAM, le tout afin de coconstruire des projets porteurs de transformations sociales féministes.

Le projet a bénéficié du soutien financier du Réseau québécois en études féministes (RéQEF), de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et de la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ-CSN).

Eve-Marie Lampron, agente de développement responsable du Protocole UQAM/Relais-femmes au Service aux collectivités, UQAM

Julie Raby, coordonnatrice de projets, Relais-femmes

Thérèse St-Gelais, directrice de l'Institut de recherches et d'études féministes (IREF), UQAM

Éric Giroux, directeur de l'Écomusée du fier monde

