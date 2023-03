L'excellence minière du Québec en vedette à Toronto - Un congrès fructueux qui a fait rayonner le secteur minier québécois et son développement responsable

TORONTO, le 8 mars 2023 /CNW/ - En cette dernière journée du congrès de la Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette Vézina, dresse un bilan positif de sa participation à l'événement. Elle était présente afin de promouvoir les atouts du secteur minier québécois et de faire connaître ses excellentes perspectives de développement auprès de l'industrie.

Un incontournable sur la scène minière internationale

La ministre Blanchette Vézina s'est adressée aux participants et participantes dans le cadre de trois activités consacrées au Québec et a notamment tenu des rencontres de travail très profitables avec plusieurs acteurs de l'industrie minière ainsi que des représentantes et représentants étrangers. Ces échanges ont permis de faire valoir le caractère incontournable du Québec minier.

Le kiosque du Québec et les diverses présentations réalisées pendant la journée « Occasions d'affaires au Québec » auront permis d'informer les congressistes au sujet du potentiel minier et de l'impressionnant bilan des dernières années, mais également sur l'encadrement rigoureux de l'activité minière et des façons de faire du Québec.

Des minéraux d'avenir québécois au service de la transition énergétique

L'édition 2023 du PDAC aura aussi été l'occasion de réitérer l'engagement du Québec à développer les filières des minéraux critiques et stratégiques (MCS) et de revenir sur l'excellent bilan du plan québécois pour valoriser ces minéraux. La ministre a rappelé la volonté du Québec d'être un leader en matière de MCS afin de contribuer avec fierté aux efforts de transition énergétique mondiale grâce à ses minéraux d'avenir.

Un modèle de développement minier responsable

La présence du Québec à ce congrès s'inscrit dans la volonté du gouvernement de promouvoir le côté distinctif qui fait la renommée du secteur minier québécois. Au-delà de son potentiel minéral prometteur et diversifié, le Québec jouit d'un écosystème minier complet : expertises reconnues mondialement, investissements importants en innovation, énergies renouvelables ainsi que standards sociaux et environnementaux élevés. Il souhaite être un chef de file en matière de lutte contre les changements climatiques par un développement minier responsable où les communautés locales et autochtones sont parties prenantes des projets et de leurs retombées.

Citation :

« Participer au congrès de la PDAC est essentiel pour que le secteur minier québécois demeure à l'avant-garde à l'international. En plus de la formidable vitrine qu'elle représente pour nos minéraux et notre expertise, l'activité est l'occasion parfaite de rappeler aux investisseurs que faire affaire au Québec, c'est avant tout choisir un partenaire fiable où le développement durable et l'acceptabilité sociale sont des conditions incontournables. Le Québec est un modèle de développement minier responsable, et nous allons continuer d'agir en ce sens. »

Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie−Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants :

Le congrès de la Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) est le plus important congrès annuel sur l'exploration minière à l'échelle mondiale. Chaque année, il rassemble près de 30 000 congressistes venant d'environ 130 pays, et plus de 1 900 exposants.

(PDAC) est le plus important congrès annuel sur l'exploration minière à l'échelle mondiale. Chaque année, il rassemble près de 30 000 congressistes venant d'environ 130 pays, et plus de 1 900 exposants. En plus de spécialistes du ministère des Ressources naturelles et des Forêts, la délégation du Québec comptait parmi ses rangs plusieurs représentants et représentantes du gouvernement du Québec, dont le Bureau du Québec à Toronto , la Société québécoise d'exploration minière, Investissement Québec, la Société du Plan Nord et la Société de développement de la Baie-James.

, la Société québécoise d'exploration minière, Investissement Québec, la Société du Plan Nord et la Société de développement de la Baie-James. En 2021, les investissements totaux dans le domaine minier représentaient 4,3 G$, un sommet depuis 2013. En 2020 seulement, les redevances minières versées à l'État québécois étaient de 632 M$.

