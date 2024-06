SHANGHAI, 25 juin 2024 /CNW/ - SANY Group (« SANY ») a lancé son excavatrice électrique de taille moyenne SY215E aux Pays-Bas, en collaboration avec son partenaire local DNL Machine & Equipment. L'événement a attiré plus de dix fournisseurs de composants, dont Leica Germany, et environ 250 clients, ainsi que des journalistes d'associations industrielles du secteur, comme POUW.

SY215E (PRNewsfoto/SANY Group)

La SY215E devient la première excavatrice électrique de taille moyenne de SANY à être commercialisée à l'extérieur de la Chine, les Pays-Bas ayant été choisis en raison de leur marché de l'électricité avant-gardiste. Le prototype, qui est arrivé en mai, a suscité beaucoup d'intérêt et a donné lieu à de nombreuses commandes de prévente.

D'un poids brut de 232 000 kg, la SY215E offre une hauteur de creusage maximale de 9 600 mm et une profondeur de creusage maximale de 6 255 mm. Elle est offerte avec des rails de 600 mm, 700 mm, 800 mm et 900 mm. Conçue pour le marché européen, cette machine entièrement électrique offre des économies de coûts, un fonctionnement pratique, une excellente performance et un haut niveau de sécurité.

Économies de coûts : Avec une capacité de batterie nominale de 422 kWh, la SY215E a une autonomie de 5 à 7 heures, ce qui permet d'économiser environ 21 560 € par an par rapport aux excavatrices traditionnelles.

Excellente performance : La nouvelle cabine C12 offre un environnement de travail à faible niveau de bruit, et la capacité de charge rapide à haute puissance permet de recharger complètement la batterie en 70 minutes. La machine demeure stable même à des altitudes supérieures à 4 000 mètres, y compris dans les tunnels et les petites mines.

Fonctionnement pratique : Le grand écran tactile HD, la capacité intelligents d'autodiagnostic des défaillances et les mises à niveau du système d'exploitation en ligne facilitent l'utilisation.

Haut niveau de sécurité : Une conception à plusieurs niveaux de la sécurité des systèmes à haute tension assure un fonctionnement sécuritaire.

En tant que leader mondial du génie construction, SANY se consacre à la prestation de produits et de services de haute qualité. En réponse à la pénurie mondiale, SANY a adopté depuis longtemps des initiatives d'économie d'énergie et de réduction des émissions, en mettant l'accent sur l'électrification. En 2023, SANY a lancé plus de 40 nouveaux produits électriques, réalisant des revenus de vente de 449,4 millions de dollars américains. SANY demeure déterminée à innover et à soutenir la transition énergétique en Europe en offrant les meilleurs produits, le meilleur service et un soutien inégalé.

