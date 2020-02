L'ex-députée Rita Dionne-Marsolais se confie à Mémoires de députés

QUÉBEC, le 25 févr. 2020 /CNW Telbec/ - L'ex-députée Rita Dionne-Marsolais sera l'invitée de l'émission Mémoires de députés, les dimanches 1er, 8 et 15 mars 2020, à 20 heures, sur le Canal de l'Assemblée nationale.

Dans la première partie de son entrevue, l'ex-députée nous parle de son enfance dans un milieu anglophone de la ville de Mont-Royal. Elle raconte comment elle est devenue la première femme à accéder à un poste de haute direction à Hydro-Québec et les embûches rencontrées par la suite pour se faire respecter dans cette fonction. Elle se remémore son passage à la Société générale de financement, puis sa nomination comme déléguée générale du Québec à New York en 1984, où elle a pris position pour assurer au Québec une place dans ses relations avec les États-Unis.

Dans ce second épisode, Mme Dionne-Marsolais nous parle du moment où elle est devenue souverainiste et de son entrée au Parti québécois comme trésorière, en 1994. Elle commente son expérience lors de la campagne référendaire de 1995 et le discours prononcé par Jacques Parizeau le soir de la défaite. Elle termine ce segment d'émission en traçant un portrait des dossiers qu'elle a traités et des ministères qu'elle a dirigés au début de sa carrière politique.

Dans le dernier épisode, Rita Dionne-Marsolais raconte avec émotion la tentative d'enlèvement dont elle a été victime lorsqu'elle était en mission politique au Brésil. Elle relate les faits entourant sa nomination comme ministre déléguée à l'Énergie, responsable d'Hydro-Québec, dans le cabinet Landry. Elle se confie sur la difficile campagne électorale de 2003 alors que le Parti québécois était défait aux élections générales. Elle explique les raisons pour lesquelles elle a appuyé la candidature d'André Boisclair dans la course à la chefferie du parti. Elle conclut en donnant les raisons entourant son retrait de la vie politique en 2008.

La série Mémoires de députés donne la parole à un ou une ex-parlementaire du Québec qui commente avec sensibilité et humour des épisodes mémorables de sa carrière. Cette série est entièrement réalisée par une équipe de l'Assemblée nationale, en collaboration avec le journaliste John Grant et le Cercle des ex-parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec.

Les émissions, d'une durée de 30 minutes, sont accessibles dans le site Internet de l'Assemblée nationale à l'adresse www.assnat.qc.ca/memoires, dès le lundi suivant leur première diffusion. Elles sont également diffusées en reprise sur les ondes du Canal de l'Assemblée les lundis, à 20 heures, de même qu'à d'autres moments au cours de la semaine. Pour connaître la position du Canal de l'Assemblée dans sa région, on peut communiquer avec son fournisseur de services de télédistribution.

