L'ex-députée Marie Grégoire se confie à Mémoires de députés

QUÉBEC, le 16 sept. 2019 /CNW Telbec/ - L'ex-députée adéquiste, Marie Grégoire, sera l'invitée de l'émission Mémoires de députés, les dimanches 22 et 29 septembre 2019 à 20 heures, sur le Canal de l'Assemblée nationale.

Dans la première partie de son entrevue, l'ancienne députée de Berthier nous parle de son enfance à Berthierville et de son implication en politique lorsqu'elle était très jeune. Elle explique les raisons qui l'ont amenée à s'éloigner du monde politique en poursuivant ses études en communication à l'Université d'Ottawa. Elle se rappelle le départ de Mario Dumont et de Jean Allaire du Parti libéral du Québec, à la suite de l'échec de l'Accord du lac Meech, qui a été déterminant dans sa décision de s'investir dans la construction d'un nouveau parti politique. Marie Grégoire raconte avec passion les débuts de l'Action démocratique du Québec (ADQ), l'élection de Mario Dumont en 1994, et l'appui de l'ADQ pour le oui au référendum de 1995.

Dans le second épisode, elle nous parle de sa défaite dans l'Assomption, en 1998, puis de sa victoire dans Berthier lors des élections partielles de 2002. Elle décrit son arrivée à l'Assemblée nationale, son désir de changer le ton des échanges lors des travaux parlementaires et aborde les difficultés rencontrées par une petite équipe d'un parti d'opposition. Elle se remémore avec émotion sa défaite électorale en 2003 et la baisse de popularité de l'ADQ. Elle termine l'émission en racontant les débuts de sa carrière télévisuelle à Radio-Canada et en témoignant de son engagement dans des causes qui lui tiennent à cœur.

La série Mémoires de députés donne la parole à une ancienne ou à un ancien parlementaire du Québec qui commente avec sensibilité et humour des épisodes mémorables de sa carrière. Cette série est entièrement réalisée par une équipe de l'Assemblée nationale, en collaboration avec le journaliste John Grant, ancien correspondant parlementaire à Québec durant plusieurs années, et avec l'Amicale des anciens parlementaires du Québec.

Les émissions, d'une durée de 30 minutes, sont accessibles sur le site Internet de l'Assemblée nationale à l'adresse assnat.qc.ca/memoires, dès le lundi suivant leur première diffusion. Elles sont également rediffusées sur le Canal de l'Assemblée les lundis à 20 heures, de même qu'à d'autres moments au cours de la semaine. Pour connaître la position du Canal de l'Assemblée nationale dans sa région, on peut communiquer avec son fournisseur de services de télédistribution.

Source et renseignements :

France Pelletier

Assemblée nationale du Québec

Téléphone : 418 643-1992, poste 70271

France.Pelletier@assnat.qc.ca

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Related Links

www.gouv.qc.ca