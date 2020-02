L'ex-député Janvier Grondin se confie à Mémoires de députés

QUÉBEC, le 11 févr. 2020 /CNW Telbec/ - L'ex-député Janvier Grondin sera l'invité de l'émission Mémoires de députés, les dimanches 16 et 23 février 2020, à 20 heures, sur le Canal de l'Assemblée nationale.

Dans la première partie de son entrevue, l'ex-député nous parle de son enfance à la ferme familiale, puis de son départ pour Montréal, à l'âge de 17 ans, pour suivre une formation à l'Institut national de la coupe des viandes. Il raconte qu'après avoir travaillé comme boucher à Montréal, il achète la ferme familiale et s'établit en Beauce. Il se rappelle son implication dans la communauté, son travail comme conseiller municipal et maire de Saint-Jules. Il nous explique comment il s'est intéressé à l'Action démocratique du Québec en nous donnant ses impressions de sa première campagne électorale et de son arrivée à l'Assemblée nationale. Il conclut ce premier épisode en comparant son rôle de député à celui de maire.

Dans l'émission du 23 février, M. Grondin nous parle de la vague adéquiste qui a déferlé au Québec lors des élections générales de 2007. Il expose les aspects positifs à devenir, pour le parti, l'opposition officielle à l'Assemblée nationale, mais également les difficultés rencontrées par les députées et députés. Il se souvient de la dure défaite de son parti, un an plus tard, et de la démission du chef Mario Dumont. Il termine en relatant son implication dans la communauté.

La série Mémoires de députés donne la parole à un ou une ex-parlementaire du Québec qui commente avec sensibilité et humour des épisodes mémorables de sa carrière. Cette série est entièrement réalisée par une équipe de l'Assemblée nationale, en collaboration avec le journaliste John Grant et le Cercle des ex-parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec.

Les émissions, d'une durée de 30 minutes, sont accessibles dans le site Internet de l'Assemblée nationale à l'adresse www.assnat.qc.ca/memoires, dès le lundi suivant leur première diffusion. Elles sont également diffusées en reprise sur les ondes du Canal de l'Assemblée les lundis, à 20 heures, de même qu'à d'autres moments au cours de la semaine. Pour connaître la position du Canal de l'Assemblée dans sa région, on peut communiquer avec son fournisseur de services de télédistribution.

Source et renseignements :

France Pelletier

Assemblée nationale du Québec

Téléphone : 418 643-1992, poste 70271

[email protected]

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Liens connexes

http://www.assnat.qc.ca/