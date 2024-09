TORONTO, le 5 sept. 2024 /CNW/ - En plus d'offrir les plus gros lots au Canada, le Lotto Max offre maintenant aux joueurs la chance de gagner encore plus de lots avec l'événement Lotto Max - Rêver en grand.

Pour chaque participation admissible* de 5 $ au Lotto Max achetée entre le 5 septembre et le 21 octobre 2024, les joueurs obtiennent cinq participations 2e chance leur donnant la chance de gagner 30 lots hebdomadaires de 10 000 $ et le gros lot de 1 million de dollars.

Lotto Max – Rêver en grand (Groupe CNW/OLG)

Les participations seront admissibles au tirage de la semaine au cours de laquelle elles ont été inscrites, pendant la période de l'événement, et seront également admissibles au tirage du gros lot de 1 million de dollars.

L'événement Lotto Max - Rêver en grand s'adresse aux joueurs de partout au Canada qui détiennent un compte en ligne à Loto Atlantique, à Loto-Québec, à OLG**, à la WCLC ou à la BCLC. Ouvrir un compte en ligne est une procédure simple, qui peut se faire en tout temps.

Pour obtenir plus d'information ou pour consulter les règles de l'événement, visitez: ReverenGrandLottoMax.ca

En bref :

L'événement Lotto Max - Rêver en grand se déroule du 5 septembre au 21 octobre 2024.

Pour chaque participation de 5 $ achetée au cours de l'événement, les joueurs obtiennent cinq participations 2e chance.

. Les participations admissibles achetées en ligne sont inscrites automatiquement au tirage de la semaine au cours de laquelle elles ont été achetées par le participant***.

Les participations admissibles achetées chez un détaillant de Loto-Québec sont inscrites au tirage de la semaine au cours de laquelle elles ont été inscrites sur le site de l'événement par le participant.

Chaque participation admissible est inscrite également au tirage du gros lot de 1 million de dollars.

* Les conditions peuvent varier selon la province ou le territoire de résidence du participant admissible. Pour consulter les règles de l'événement, visitez le ReverenGrandLottoMax.ca Il n'est pas nécessaire de jouer au Lotto Max pour participer.

** Les participants admissibles résidant en Ontario doivent avoir un compte sur winnersedge.ca pour participer et ne sont pas tenus d'avoir un compte sur OLG.ca pour participer.

*** Les participants admissibles résidant en Ontario peuvent participer à l'événement Lotto Max - Rêver en grand seulement s'ils achètent une participation admissible au Lotto Max chez un détaillant participant en Ontario. Les participations au Lotto Max achetées sur OLG.ca ne sont pas admissibles et ne permettent pas de participer à l'événement.

SOURCE OLG

