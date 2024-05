Ce lancement de produits a revêtu une grande importance pour la marque, car c'est la première fois depuis plusieurs années qu'un événement international de cette envergure a eu lieu, avec autant de produits lancés simultanément sur de multiples marchés, offrant non seulement aux consommateurs du nouveau matériel novateur, mais dévoilant également des solutions logicielles développées en interne, comme l'application GoPaint. Comme cela l'a été expliqué lors de l'introduction, Huawei va également examiner les contributions qu'HUAWEI XMAGE a apportées à la photographie, par le biais de l'innovation technologique, de la mise au point de produits et de la promotion de la culture de la photographie mobile. Immédiatement après le lancement de ce produit, l'entreprise va organiser un autre événement à Dubaï, intitulé « A Heartwarming World - 12 Years of Huawei Photography ».

La montre HUAWEI WATCH FIT 3 : Une fusion parfaite entre mode, sport et technologie

Le slogan « Fashion Forward » saisit parfaitement l'essence des dispositifs portables de Huawei, tout en permettant à l'entreprise de poursuivre sa quête d'être reconnue comme une marque haut de gamme. La toute nouvelle montre WATCH FIT 3 hérite de la conception carrée classique des anciens modèles FIT, tandis que les matériaux, les processus de fabrication, la conception des interactions et le nombre élargi de couleurs de bracelets représentent un nivellement par le haut complet. Toutes les innovations relatives aux éléments de conception s'additionnent pour permettre une réalisation cohésive du concept « Fashion Squared » de Huawei. Un très grand écran flottant haute définition AMOLED de 1,82 pouce offre une expérience visuelle plus vaste et plus tridimensionnelle. Le cadre de la montre en alliage d'aluminium a une texture chic. Mince, d'une largeur de 9,9 mm, et pesant seulement 26 g, le cadre de la montre n'est pas plus lourd qu'une fraise, ce qui en fait le produit le plus léger et le plus mince de sa série. Avec une gamme variée d'options de couleurs et une expérience utilisateur dynamique intégrant l'éblouissante couronne rotative de défilement, la montre WATCH FIT 3 n'est pas seulement facile à utiliser, c'est aussi un objet qui attire l'attention.

Sur le plan de la forme, la montre HUAWEI WATCH FIT 3 vise à jouer le rôle d'un entraîneur personnel placé sur le poignet de l'utilisateur. L'application Stay Fit a été entièrement mise à niveau. Sa base de données alimentaire a été élargie pour mieux couvrir 50 pays et régions différentes, et une nouvelle fonction d'analyse nutritionnelle a été ajoutée, aidant les utilisateurs à trouver le bon équilibre entre régime alimentaire et exercice, et à tirer parti de la science pour obtenir une perte de poids plus saine. La WATCH FIT 3 marque également le début de Smart Sports qui recommande de faire certains types d'exercices pendant une certaine durée, en se basant sur les habitudes de l'utilisateur, les conditions météorologiques et l'état d'avancement des anneaux d'activité, afin d'encourager les utilisateurs à adopter des habitudes saines.

En ce qui concerne la surveillance de la santé, la montre WATCH FIT 3 est dotée de l'application HUAWEI TruSleep™ 4.0, qui représente une amélioration considérable par rapport aux versions précédentes. TruSleep™ 4.0 couvre une gamme plus complète d'indicateurs physiologiques, son système de score de sommeil a été amélioré, et elle offre une interprétation des modèles de sommeil ainsi que des conseils personnalisés. Par ailleurs, la nouvelle fonction Sleep Breathing Awareness permet aux utilisateurs de dormir en toute tranquillité d'esprit. La montre WATCH FIT 3 est également équipée de la surveillance des indicateurs de santé HUAWEI TruSeen™ 5.5, avec un suivi de la fréquence cardiaque 30 % plus stable. L'interface de mesure de la saturation pulsée en oxygène (SpO2) a été également remaniée, et l'utilisateur peut vérifier sa SpO2 du moment en seulement 25 secondes.

Les nouveaux MateBook X Pro et MatePad 11,5"S : des outils pour une création joyeuse

Le 12 décembre dernier, Huawei a organisé un événement de lancement de produits à Dubaï, axé sur le concept « Creation of Beauty ». Par cet événement, Huawei voulait indiquer que son concept de produit passait du bureau intelligent à la création de la beauté, avec des produits visant à aider tous les utilisateurs à élaborer des œuvres uniques et magnifiques, et à exprimer leur créativité.

La nouvelle version du MateBook X Pro de HUAWEI hérite de l'innovation technologique, de la conception esthétique et de l'expérience intelligente, qui font partie de l'ADN des ordinateurs personnels Huawei. Les percées technologiques ont permis à Huawei de construire un ordinateur portable à la fois léger et puissant. L'appareil ne pèse que 980 g, et fait seulement 13,5 mm d'épaisseur. Il s'agit du seul autre ordinateur portable doté d'un processeur haute performance Intel® Core™ Ultra 9 à peser moins de 1 kg.

Huawei a appliqué l'innovation produit systématique au MateBook X Pro, des éléments de base comme l'architecture HUAWEI Cloud Falcon et le système de dissipation de chaleur Shark Fin à la technologie adaptative d'accélération de la performance Super Turbo, offrant une performance puissante qui soutiendra mieux les utilisateurs dans leurs projets créatifs. En plus de permettre à Huawei de rendre le MateBook X Pro plus léger, l'architecture Cloud Falcon de HUAWEI se traduit par une disposition plus compacte des éléments internes de l'ordinateur portable, avec des avantages tangibles en termes de durée de vie de la batterie, de dissipation de chaleur et de production audio. Le système de dissipation de chaleur Shark Fin a été entièrement mis à niveau, de sorte que même dans les scénarios où la charge est élevée comme la lecture en vidéo 4K ou la compilation de code, le logiciel fonctionnera avec un maximum d'efficacité. La dernière version de Super Turbo alloue intelligemment les ressources du système, permettant aux utilisateurs de démarrer et d'ouvrir de grands fichiers à une vitesse incroyable, et de passer d'une tâche à l'autre en quelques microsecondes.

Le concept « Creation of Beauty » présenté en décembre dernier a atteint une forme d'apothéose lors du dernier événement de Huawei organisé à Dubaï, avec le lancement du MatePad 11,5"S de HUAWEI, la première tablette de productivité à être dotée l'affichage de nouvelle génération PaperMatte Display de HUAWEI. Huawei a révélé les spécifications impressionnantes de son MatePad 11,5"S, notamment son rapport largeur/hauteur de 3:2 (très proche du « nombre d'or » légendaire), un taux de rafraîchissement de 144 Hz, et une résolution de 2,8 K.

La conception novatrice de PaperMatte Display abaisse la réflectivité de la surface à moins de 2 % et élimine 99 % des interférences lumineuses, de sorte que dans les environnements intérieurs bien éclairés, ou même à l'extérieur au soleil, les utilisateurs peuvent lire du texte ou regarder des vidéos.

La tablette est également préinstallée avec l'application Notes. Les utilisateurs de longue date de l'application Notes découvriront de nouveaux ajouts, comme la fonction Note Replay, qui permet de prendre des notes simples tout en enregistrant une réunion. Par la suite, les utilisateurs peuvent simplement appuyer sur une note pour revenir au point temporel correspondant de l'enregistrement audio, ce qui rend la récupération d'informations plus facile et plus efficace que jamais.

L'application de peinture développée en interne par Huawei : un outil créatif pour tous

Pour offrir le plaisir de peindre à tous ses clients, Huawei a lancé son application GoPaint développée par elle-même.

Cette application a été développée conjointement par les 2012 Laboratories de Huawei et par d'autres équipes de recherche et développement œuvrant dans huit domaines, dont les matériaux, l'optique physique et le rendu graphique. Huawei a également travaillé avec la meilleure équipe artistique pour créer une application offrant des effets clairs et réalistes d'écriture et de peinture. Elle comprend plus de 100 pinceaux virtuels différents et des textures innovantes, permettant aux utilisateurs de peindre à partir de textures réalistes et naturelles. Grâce au moteur de peinture FangTian, GoPaint permet d'appliquer une multitude de couches, et offre une faible latence ainsi qu'une fréquence d'image élevée pour une réaction instantanée aux mouvements de pinceau de l'utilisateur. Associée à la performance puissante des tablettes Huawei, GoPaint est une application de peinture authentique, professionnelle, intelligente et facile à utiliser qui plaira aux amateurs comme aux créateurs professionnels.

Huawei a consacré trois ans à la recherche et au développement de GoPaint. Alors que les ressources consacrées à cette entreprise auraient été suffisantes pour développer une nouvelle tablette, l'objectif était plutôt d'offrir aux utilisateurs de tablettes du monde entier une application de peinture gratuite à télécharger, dans l'espoir que tout le monde puisse créer de belles choses.

Huawei a déclaré que GoPaint inclurait un ensemble complet de tutoriels pour aider les utilisateurs à comprendre chaque outil de l'application. Les utilisateurs pourront apprendre au fur et à mesure, en commençant par les aspects les plus simples et en approfondissant progressivement leurs connaissances des fonctions de haut niveau.

En outre, l'Innovative Product Launch a permis de dévoiler les écouteurs FreeBuds 6i, dotés de capacités améliorées d'annulation du bruit. L'événement de Dubaï a par ailleurs mis en lumière le HUAWEI MateBook 14, un ordinateur portable offrant un affichage professionnel OLED 2,8 K, la montre HUAWEI WATCH GT 4, désormais disponible en vert, et la montre HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition, à la nouvelle esthétique cosmique. Dans les jours suivant l'événement de lancement de produits, se tenant du 8 au 10 mai, Huawei va organiser une exposition intitulée « A Heartwarming World -12 Years of Huawei Photography » dans l'espace Concrete sur l'avenue Alserkal à Dubaï. Il s'agira de la plus grande exposition de photographies jamais organisée par Huawei. Les incroyables œuvres photographiques exposées à Dubaï peuvent également être vues en ligne sur les réseaux sociaux officiels de Huawei.

