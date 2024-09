Série HUAWEI Watch GT 5 : L'avant-garde de la mode

La série HUAWEI WATCH GT 5 est l'une des premières montres intelligentes de Huawei à présenter le système TruSense de HUAWEI, une fonction intégrée de suivi de la santé et de la condition physique qui comprend un meilleur capteur et des algorithmes améliorés, produisant des résultats plus rapides, plus précis et plus complets.

La série HUAWEI WATCH GT 5, au design aux lignes épurées distinct est disponible dans 12 modèles différents et existe en édition Pro ou Standard. Elle est conçue pour être à l'avant-garde de la mode, avec l'édition Pro sculptée dans un alliage de titane de qualité aérospatiale et de céramique nanocristalline, offrant des niveaux de durabilité plus élevés.

Grâce au système TruSense de HUAWEI, la série est dotée du tout nouvel assistant de bien-être émotionnel de Huawei, réalisant une mise à niveau de la gestion de la santé pour inclure non seulement la gestion physiologique, mais aussi psychologique.

La nouvelle montre intelligente offre de nouveaux programmes d'entraînement de pointe. Pour les golfeurs et les plongeurs, la HUAWEI WATCH GT 5 Pro offre le mode Parcours de golf avec l'inclusion de plus de 15 000 cartes mondiales de parcours de golf, ainsi que le mode Plongée en apnée, offrant un suivi plus complet au poignet pour leurs activités sportives. La montre HUAWEI WATCH GT 5 Pro comprend également des caractéristiques professionnelles pour le Trail running, comme la prise en charge de la fonction de navigation par segmentation, ainsi qu'une carte de contour de 10 mètres.

La montre intelligente offre une durée de vie exceptionnelle, avec jusqu'à 14 jours d'autonomie sur les modèles HUAWEI WATCH GT 5 46 mm et GT 5 Pro 46 mm, et jusqu'à 7 jours sur les modèles HUAWEI WATCH GT 5 41 mm et GT 5 Pro 42 mm.

Ambassadeurs des produits portables de HUAWEI : Pamela Reif et Sir Mo Farah

Sir Mo Farah et Pamela Reif, ambassadeurs des produits portables de HUAWEI, ont fait leur apparition. Sir Mo Farah a partagé son expertise sur la course et les techniques sportives avancées, tandis que Pamela Reif s'est concentrée sur le design des montres et les cours de l'application, mettant en vedette l'expérience « Illuminez vos anneaux ».

Pamela Reif a exprimé son admiration pour la nouvelle montre : « La montre HUAWEI GT 5 Pro est plus qu'une montre intelligente ; c'est une icône de style qui me donne vraiment une longueur d'avance sur la mode. De plus, Huawei a apporté des améliorations très impressionnantes au suivi des activités. Joignez-vous à moi et illuminez vos anneaux chaque jour! »

Sir Mo Farah a fait écho à ce sentiment, ajoutant : « En tant que coureur, je me soucie des petits détails pour me donner un avantage concurrentiel; le GNSS amélioré de Sunflower est un joueur incontournable, tandis que la toute nouvelle fonction d'analyse des formes de course peut donner à n'importe quel coureur des indications sur la façon de gagner quelques secondes sur son record personnel ».

HUAWEI WATCH D2 : La première montre intelligente au monde avec surveillance ambulatoire de la pression artérielle certifiée par NMPA et MDR

Le lancement de la HUAWEI WATCH D2 a introduit une innovation révolutionnaire en tant que premier dispositif de surveillance de la pression artérielle ambulatoire (ABPM) au monde à être certifié par la NMPA et MDR. Il s'agit d'une étape importante dans la technologie portable, incarnant l'engagement de Huawei à mettre la santé en avant.

La montre fournit une mesure précise de la pression artérielle sur 24 heures et est dotée du système TruSense de HUAWEI pour des résultats plus rapides et plus précis.

En ce qui concerne la technologie de la pression artérielle, Huawei innove déjà depuis plus de neuf ans, en établissant un partenariat à long terme avec des experts mondiaux de l'hypertension, dont le professeur George S. Stergiou, président élu de la Société internationale de l'hypertension, et le professeur Wang Jiguang, Président de la Ligue chinoise d'hypertension, et bien d'autres.

La HUAWEI WATCH D2 est de conception légère et mince, intégrant un coussin mécanique ultra-étroit et un grand écran de 1,82 po. Elle ne fait qu'environ 1/5 de la largeur et 1/25 du volume des tensiomètres électroniques traditionnels au bras, ce qui facilite la prise de mesures de la tension artérielle, peu importe où vous êtes.

De plus, avec une seule pression, les utilisateurs peuvent mesurer jusqu'à 9 indicateurs corporels et générer un rapport Panorama de la santé.

HUAWEI WATCH Ultimate Green Edition: Explorer sans limites

Une mise à jour de la version de l'an dernier, la HUAWEI WATCH Ultimate, présente les nouvelles caractéristiques avancées Parcours de golf et le mode Expédition amélioré, ainsi qu'une nouvelle édition verte qui combine des technologies révolutionnaires et un savoir-faire artisanal de pointe, incarnant l'esprit « Aventure en avant » et construit pour les aventuriers dans l'âme.

La nouvelle édition verte propose une bordure en céramique nano-tech à deux couleurs exclusives, nécessitant un processus de fabrication plus complexe pour offrir un magnifique duo de couleurs blanc-vert, en harmonie avec l'esthétique.

Le tout nouveau mode avancé Parcours de golf offre des analyses et des informations précises pour les passionnés, la distance en conditions réelles, la distance des coups, un caddie IA, et bien plus encore. La nouvelle fonction Importer des itinéraires s'intègre à l'application HUAWEI Santé, permettant aux utilisateurs d'importer des itinéraires.

Huawei se consacre à aider les consommateurs à cultiver un mode de vie sain et des habitudes d'exercice grâce à la poursuite mondiale de la campagne « Illuminez vos anneaux ». En tirant parti du système Anneaux d'activité et Médailles, la campagne offre une expérience engageante qui aide les gens à vivre une vie plus saine.

De plus, les appareils portables de Huawei sont toujours conçus pour être disponibles à la fois pour les téléphones intelligents Android et iOS, afin de rendre ses dernières innovations en matière de technologies de la santé et ses fonctions de suivi sportif accessibles à un auditoire encore plus large.

HUAWEI MatePad Pro 12,2 pouces : Création de la beauté

La nouvelle tablette phare, la MatePad Pro 12,2 po de HUAWEI, est conçue pour offrir une expérience utilisateur ultime axée sur la créativité et la productivité.

Équipée d'un écran PaperMatte innovant Tandem OLED, la tablette HUAWEI MatePad Pro 12,2 po offre une luminosité maximale impressionnante de 2 000 nits pour une expérience de visionnement authentique. Des technologies avancées anti-scintillement et de gravure antireflet à l'échelle nanométrique garantissent une expérience visuelle de qualité supérieure, semblable à celle du papier.

La tablette est livrée avec le clavier HUAWEI Glide, doté d'un design 2-en-1 pour le rangement et la recharge du stylet et du clavier

Pour inspirer la créativité, l'application GoPaint de la tablette offre une vaste gamme d'outils de création numérique, y compris les pinceaux révolutionnaires Splatter et Fluid. Le FangTian Painting Engine 2.0 prend en charge une très grande toile 8K, fournissant des outils de qualité professionnelle pour l'expression artistique.

HUAWEI MatePad 12 X : Quand le style allie créativité et productivité

La HUAWEI MatePad 12 X est un modèle phare léger, conçu pour la jeune génération. La tablette stimule la productivité, permettant aux utilisateurs tendance de poursuivre leurs rêves tout en offrant une expérience agréable.

La nouvelle tablette innove avec un éclat nacré chatoyant, offrant un blanc métallique avec des effets de changement de couleur en fonction de l'éclairage. Le corps entièrement métallique de l'appareil avec une conception transparente intégrée le rend élégant et durable.

Le modèle HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte Edition est doté d'un écran PaperMatte ultra-brillant, offrant une qualité supérieure de visualisation, d'écriture et de toucher, ce qui le rend idéal pour la lecture et le travail créatif.

Le 19 septembre 2024, Huawei a officiellement lancé l'activité de création mondiale GoPaint sur le thème « Création par nature ». Du jour du lancement au 31 décembre 2024, les amateurs de peinture du monde entier peuvent partager leurs œuvres d'art numérique uniques sur la plateforme de la communauté HUAWEI.

HUAWEI réaffirme son engagement envers l'innovation, la mode et la créativité

Alex Huang, directeur du marketing de Huawei Consumer BG, met l'accent sur l'impact mondial de la marque et son engagement envers l'innovation. Soulignant l'engagement de Huawei à intégrer la technologie de pointe, la mode et la créativité dans les produits, en les intégrant harmonieusement dans la vie quotidienne des consommateurs, la marque continue d'inspirer les consommateurs grâce à des campagnes comme l'initiative « Illuminez vos anneaux » et l'activité de création de GoPaint Worldwide.

« Nous visons à offrir des produits novateurs qui offrent aux consommateurs un mélange unique de mode et de créativité », a déclaré Alex Huang. « En inspirant nos utilisateurs, Huawei s'efforce de créer un monde plus connecté et réconfortant où la technologie améliore la vie quotidienne et rapproche les gens. »

