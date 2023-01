PRÉSENTÉ PAR AMAZON WEB SERVICES, EN COLLABORATION AVEC LA FACULTÉ DES SCIENCES DE L'UQAM

MONTRÉAL, le 24 janv. 2023 /CNW Telbec/ -

En bref | Aperçu du programme :

Conférence de l'ingénieure en aérospatiale vedette Farah Alibay , offerte à deux reprises dans la journée, l'une en français et l'autre en anglais;





, offerte à deux reprises dans la journée, l'une en français et l'autre en anglais; Un Espace métiers où plus d'une quinzaine d'exposants, dont Amazon Web Services, Ubisoft, L'Oréal, l'Agence spatiale canadienne, présentent leurs domaines par de courtes activités captivantes;





où plus d'une quinzaine d'exposants, dont Amazon Web Services, Ubisoft, L'Oréal, l'Agence spatiale canadienne, présentent leurs domaines par de courtes activités captivantes; Une visite d'exception du chien-robot Spot, opéré par Osedea, qui épatera la galerie avec ses prouesses pendant la journée;





qui épatera la galerie avec ses prouesses pendant la journée; Une foule d'ateliers et de démonstrations scientifiques , animés par de nombreux partenaires tels que UQAM, Les Neurones atomiques, Robotique Zone01 ou encore l'Ordre des ingénieurs du Québec;





, animés par de nombreux partenaires tels que UQAM, Les Neurones atomiques, Robotique Zone01 ou encore l'Ordre des ingénieurs du Québec; L'événement se déroule le samedi 11 février 2023 toute la journée, les billets sont en vente au centredesciencesdemontreal.com

Un grand retour en présentiel avec une programmation effervescente

Le Centre des sciences de Montréal est fier de présenter la 6e édition de sa journée Femmes et filles de science le samedi 11 février! Cet événement est organisé dans le cadre de la journée de l'ONU du même nom, dont l'objectif est de stimuler un intérêt pour les carrières scientifiques et techniques auprès des jeunes filles.

La science et la technologie sont partout et à l'occasion de cette journée spéciale qui prend d'assaut l'ensemble du Centre des sciences, les participant-es en seront convaincu-es! Que ce soit à travers les activités de cuisine moléculaire, de codage, de réalité virtuelle ou encore de biologie, les nombreux exposants présents feront vivre une foule d'expériences mémorables aux jeunes scientifiques de demain! À noter que même si l'événement se déroule sous la bannière d'une journée dédiée aux femmes et aux filles, il est ouvert à tous et à toutes.

Cette année, l'équipe du Centre des sciences a mis les bouchées doubles pour offrir une programmation plus dynamique et diversifiée que jamais :

Un Espace métiers où des entreprises, des organisations et des établissements d'enseignement présentent leurs domaines d'expertise à travers de courtes activités interactives. Cet espace donne lieu à des rencontres uniques qui permettent aux jeunes filles (et garçons) de s'intéresser à une future carrière dans la science et de se projeter dans celle-ci.





où des entreprises, des organisations et des établissements d'enseignement présentent leurs domaines d'expertise à travers de courtes activités interactives. Cet espace donne lieu à des rencontres uniques qui permettent aux jeunes filles (et garçons) de s'intéresser à une future carrière dans la science et de se projeter dans celle-ci. Des ateliers pratiques d'environ 45 minutes portant sur des sujets fascinants comme la cuisine moléculaire, le zéro-déchet et la robotique.





d'environ 45 minutes portant sur des sujets fascinants comme la cuisine moléculaire, le zéro-déchet et la robotique. La présence unique du chien-robot Spot, de Boston Dynamics et opéré par Osedea, qui sait faire de nombreux tours! Il épatera les visiteurs à plusieurs reprises pendant la journée.





de Boston Dynamics et opéré par Osedea, qui sait faire de nombreux tours! Il épatera les visiteurs à plusieurs reprises pendant la journée. La Faculté des sciences de l'UQAM et l'Ordre des ingénieurs du Québec envahissent les expositions du Centre des sciences avec de courtes démonstrations d'expériences scientifiques et technologiques qui en mettront plein la vue.





qui en mettront plein la vue. Et enfin, une conférence de Farah Alibay , qui fera une présentation de son parcours l'ayant menée à piloter un robot sur Mars! À noter que des billets spéciaux sont requis pour assister à la conférence, celle-ci sera présentée à deux reprises pendant la journée, l'une en français et l'autre en anglais.

Des partenaires qui investissent dans l'avenir

La Faculté des sciences de l'UQAM est de retour à titre de partenaire collaborateur de l'événement, à cela s'ajoute un nouveau partenaire : Amazon Web Services (AWS), qui devient présentateur en titre de la journée. Cette nouvelle collaboration s'inscrit parfaitement dans la mission d'AWS InCommunities -- qui est d'investir dans des programmes innovants ayant des impacts durables dans les communautés là où elle est présente.

Afin de favoriser l'accessibilité à l'événement, les partenaires de la journée et la Fondation du Centre des sciences de Montréal offriront des billets à des organismes œuvrant auprès de jeunes filles de 8 à 17 ans issues de milieux défavorisés. D'ordre général, tous les revenus générés par la journée seront remis à la Fondation du Centre des sciences.

Citations

« Montréal brille dans des domaines technologiques de pointe comme l'aérospatial, les jeux vidéo et l'intelligence artificielle. Il nous paraît essentiel que les femmes contribuent davantage au succès de ses différentes industries puisqu'elles y sont sous-représentées. Un événement comme le nôtre vise à combler un écart qui perdure depuis longtemps. Cette 6e édition de Femmes et filles de science est la plus ambitieuse à ce jour et je suis certaine que notre riche programmation fera rêver nos visiteurs d'une carrière en science ! » a déclaré Cybèle Robichaud, directrice du Centre des sciences de Montréal.

« AWS est fière de s'associer à Femmes et filles de science par le biais d'AWS InCommunities. L'événement représente une occasion de cultiver l'intérêt des filles pour les STIAM en leur faisant rencontrer des modèles inspirants et en leur permettant de voir comment la technologie peut aider à résoudre les problèmes les plus urgents du monde, explique Réjean Bourgault, directeur national pour AWS Canada. À l'heure actuelle, les femmes occupent environ le quart des postes en technologie dans le monde--c'est trop peu. Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à allumer leur passion pour les STIAM, dès un jeune âge, pour les inciter à devenir la prochaine génération d'acteurs du changement. »

« La Faculté des sciences de l'UQAM est fière de soutenir l'événement Femmes et filles de science pour une quatrième année. Par ce partenariat, nous souhaitons contribuer à promouvoir une représentation équitable des femmes dans les domaines des sciences et technologies. C'est un engagement concret qui s'ajoute aux différentes mesures de notre institution pour encourager l'accès des femmes aux carrières scientifiques, telles que nos bourses pour les femmes en science et notre site femmes.sciences.uqam.ca qui présente des portraits variés et inspirants de femmes en science » a déclaré Isabelle Marcotte, vice-doyenne à la recherche à la Faculté des sciences de l'UQAM.

À propos du Centre des sciences de Montréal

Avec plus de 700 000 visiteurs annuellement, le Centre des sciences de Montréal, une division de la Société immobilière du Canada, est un complexe dédié à la science et à la technologie qui se démarque par son approche interactive accessible à tous, et par sa mise en valeur de l'innovation et du savoir-faire des gens d'ici. Ses partenaires majeurs sont Volvo, Énergir, The Beat 92.5, TELUS et La Presse.

Pour tout renseignement

Kaven Gauthier

Responsable, relations publiques

Société du Vieux-Port de Montréal

Cellulaire : 514 838-4593

[email protected]

Dossier de presse Cliquez ici

SOURCE Centre des sciences de Montréal