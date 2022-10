L'événement « Découvrez la Foire de Canton avec les abeilles et le miel » à la 132e Foire de Canton génère plus de 1,26 million de visionnements à l'échelle mondiale

GUANGZHOU, Chine, 25 octobre 2022 /CNW/ -- À compter du 15 octobre, huit visites virtuelles de l'événement « Découvrez la Foire de Canton avec les abeilles et le miel » ont eu lieu à la 132e Foire d'importation et d'exportation de Chine, également connue sous le nom de Foire de Canton. En date du 22 octobre, l'événement diffusé en direct avait été visionné plus de 1,26 million de fois dans plus de 200 pays et régions du monde entier par l'entremise de son site Web officiel et de sa plateforme Facebook.

La série de visites virtuelles, axées sur les industries internationales de pointe, a établi huit grands thèmes, dont « Maison intelligente, vie intelligente », « La machinerie représente l'avenir », « Un décor chaleureux apporte une qualité de vie », « Cadeaux exquis, style élégant », et s'appuie sur des entrevues d'entreprise, des recommandations de produits, l'affichage en usine, l'introduction de procédés, des tirages au sort et d'autres activités diversifiées, en mettant l'accent sur plus de 30 entreprises spécialisées, jeunes entreprises et entreprise de haute technologie.

Des acheteurs et des fabricants ont participé à la visite, élargissant leurs occasions commerciales et renforçant leur réseau industriel au sein de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Prabath Dhammika, de Colombo, au Sri Lanka, a démontré un vif intérêt envers les produits électroniques présentés et a interagi sur la page de médias sociaux de la Foire de Canton pour en savoir plus.

« C'est très utile. Un bon moyen de communiquer et de montrer ce qu'il faut faire pendant la Foire. Cela permet de présenter la Foire de Canton en ligne », a déclaré Maro Fernandez, un abonné de la page de l'événement sur les réseaux sociaux.

En outre, la Foire de Canton utilise les énormes avantages marketing du réseau mondial des médias pour étendre l'influence de l'événement. Une démonstration complète de la force et du charme des entreprises de haute qualité est fournie aux acheteurs étrangers et aux représentants de l'approvisionnement en Chine, ainsi qu'aux abonnés des médias sociaux qui s'intéressent à l'industrie et au commerce chinois.

Connue comme une activité thématique importante de la Foire de Canton, la visite virtuelle « Découvrez la Foire de Canton avec les abeilles et le miel » améliore la connexion efficace entre les fournisseurs et les acheteurs, et continuera à aider les entreprises à développer les marchés mondiaux au cours des prochaines années.

Pour obtenir d'autre contenu intéressant sur la Foire de Canton, inscrivez-vous sur le site https://www.cantonfair.org.cn/en-US/register/index?utm_source=rwyx#/foreign-email ou communiquez avec nous à [email protected] .

