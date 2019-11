L'événement-bénéfice Thème et variations sur un vins et fromages rapporte plus de 11 000 $

VAL-D'OR, QC, le 20 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le 8e événement-bénéfice Thème et variations sur un vins et fromages du Conservatoire de musique de Val-d'Or (CMVD) a connu un franc succès, samedi dernier, sous le thème « La pomme …dans tous ses états! ». Au total, 72 convives se sont réunis à cette occasion pour soutenir le Conservatoire, dans une ambiance décrontactée, agrémentées de numéros musicaux de grandes qualités. La générosité de tous a permis d'amasser plus de 11 000 $.

« Au nom de tous nos élèves et étudiants, je souhaite remercier chaleureusement nos généreux donateurs. Les profits de la soirée sont versés au Fonds dédié à notre région à la Fondation du Conservatoire, ce qui permet d'encourager les talents musicaux les plus prometteurs d'ici en octroyant des bourses aux élèves et un soutien aux projets pédagogiques du CMVD. Ces actions permettent, entre autres, l'accessibilité aux études et l'épanouissement des talents. », de déclarer Isabelle Trottier, directrice du Conservatoire de musique de Val-d'Or.

L'événement s'est tenu en soirée, le samedi 9 novembre, sous la présidence d'honneur de M. Benoit Turcotte, administrateur de la Caisse Desjardins de l'Est de l'Abitibi et leader de la table de concertation et de proximité de la région. « Soutenir le Conservatoire et sa Fondation, c'est encourager de jeunes artistes qui, grâce à la formation reçue, seront appelés à briller dans les années à venir, et ce, à travers le monde », affirme M. Turcotte.

Une soirée de haute voltige!

Avec tout l'humour et la folie qu'on leur connait, grâce entre autres aux capsules web bien attendues à chaque année sur Facebook, Isabelle Trottier, directrice du CMVD, et Hugues Cloutier, professeur de piano, se sont transformés en agents de bord afin de transporter les spectateurs dans un univers sensoriel unique pour leur faire découvrir des paysages mirobolants pouvant les mettre… dans tous leurs états! Les invités ont pu profiter d'une dégustation en cinq services assurée par la pilote expérimentée Édith Pellerin, du traiteur 100 Manières, de vins harmonisés par le représentant des vins et commandant de la soirée, Daniel Bernard et de musique de haut niveau interprétée par les professeurs du Conservatoire qui ont su transporter leurs passagers d'un état romantique au plus jazzé!

Cette année, le Conservatoire a innové en offrant en tirage, au lieu d'une œuvre d'art visuel, une œuvre vivante sous la forme d'un mini-récital privé généreusement offert par le Trio des Eskers, composé des professeurs Frédéric St-Pierre au violon, Jacob Auclair-Fortier au violoncelle et Hugues Cloutier au piano. Le tirage a permi d'ammasser la somme record de 1 600 $.

L'appui du milieu

« Pour accomplir sa mission, le Conservatoire de musique de Val-d'Or a besoin de l'appui du milieu » tient à souligner Isabelle Trottier, directrice du CMVD. « Je tiens donc à remercier nos partenaires et commanditaires ainsi que le Comité Les Amis du Conservatoire et leur présidente, madame Josée Noël, sans oublier la brigade de bénévoles composées d'élèves, de parents et d'amis du CMVD qui ont assuré le succès de cet événement », pousuit-elle. « Évidemment, cette soirée n'aurait pas été possible sans l'implication active des professeurs et membres du personnel de soutien du CMVD », conclut-elle.

À PROPOS DU CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE VAL-D'OR

Le Conservatoire de musique de Val-d'Or est une institution prestigieuse de formation supérieure en musique fondée en 1964. Il offre des programmes de formation en musique en continuité s'échelonnant du primaire jusqu'au second cycle universitaire, favorisant ainsi la relation maître-élève et un accompagnement personnalisé. Cette école de musique à échelle humaine, ancrée au cœur du bouillonnement artistique abitibien, contribue à l'épanouissement d'une collectivité créative, qui se définit par sa culture, et qui souhaite la faire rayonner. La programmation du Conservatoire offre au public une occasion unique de découvrir -- avant tout le monde -- le formidable talent de ses élèves. conservatoire.gouv.qc.ca

