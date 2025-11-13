L'évaluation actuarielle 2024 confirme la bonne santé financière du Régime de rentes du Québec

QUÉBEC, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Le ministre des Finances, M. Eric Girard, a déposé aujourd'hui à l'Assemblée nationale l'Évaluation actuarielle du Régime de rentes du Québec au 31 décembre 2024. Celle-ci confirme que les entrées de fonds sont suffisantes pour couvrir les prestations à verser aux bénéficiaires au moins jusqu'en 2074.

Aucune augmentation du taux de cotisation n'est nécessaire pour maintenir la bonne santé financière du Régime. Tant pour le régime de base que pour le régime supplémentaire, les indicateurs de financement calculés sont inférieurs aux taux de cotisation qui s'appliquent. Définis dans la loi, ces indicateurs représentent le taux de cotisation nécessaire pour assurer la santé financière du Régime à long terme.

Rappelons qu'en vertu de la loi, une évaluation actuarielle doit être réalisée tous les 3 ans pour présenter une projection sur 50 ans de la situation financière du régime de base et du régime supplémentaire.

Nouveauté : analyse des effets des changements climatiques sur le financement du Régime

L'évaluation de 2024 intègre pour la première fois une analyse des effets des changements climatiques sur le financement du Régime. Cette analyse met en lumière l'incertitude entourant différentes trajectoires climatiques et illustre leurs effets potentiels sur les résultats de l'évaluation actuarielle.

Faits saillants

Couvrant plus de 4 millions de cotisants et cotisantes, le Régime de rentes du Québec est un régime d'assurance public et obligatoire. Il offre aux personnes qui travaillent ou qui ont déjà travaillé au Québec, ainsi qu'à leurs proches, une protection financière de base à la retraite, au décès ou en cas d'invalidité.

Les entrées de fonds des deux régimes sont suffisantes pour financer les sorties de fonds pour chacune des années de la période de projection.

La réserve du régime de base s'élève à 126 milliards de dollars au 31 décembre 2024, soit 11 milliards de plus que prévu lors de l'évaluation précédente.

L'indicateur de financement du régime de base est établi à 10,47 %, comparativement au taux de cotisation de 10,80 % prévu par la loi.

L'indicateur de financement du régime supplémentaire est de 1,60 %, alors que le taux de cotisation prévu par la loi est de 2,00 % pour le premier volet.

Les principaux risques auxquels est exposé le Régime sont liés aux revenus de placement et aux cotisations à venir. Il sera donc important de surveiller à long terme : la croissance démographique; les transformations du marché du travail; l'effet des changements climatiques; l'instabilité économique et géopolitique.



