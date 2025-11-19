L'étude indépendante des retombées économiques confirme le potentiel stratégique du projet de Dumont Nickel pour l'Abitibi-Témiscamingue et le Québec

AMOS, QC, le 19 nov. 2025 /CNW/ - Dumont Nickel dévoile aujourd'hui les résultats d'une étude indépendante, réalisée par Aviseo Conseil, des retombées économiques confirmant la portée stratégique de son projet situé en Abitibi-Témiscamingue. Les conclusions démontrent que Dumont contribuera fortement à la souveraineté économique, énergétique et minérale du Québec. Avec une production annuelle estimée à 25 000 tonnes, Dumont deviendra l'un des plus importants producteurs occidentaux de nickel, un métal essentiel à la transition énergétique, à la fabrication de batteries, à la défense, à l'aérospatiale et aux technologies avancées.

« Cette étude confirme l'importance du projet Dumont et les bénéfices directs qu'il apportera à l'Abitibi-Témiscamingue et au Québec », souligne François Vézina, chef de l'exploitation. «Dumont Nickel est prêt à aller de l'avant. Nous anticipons le début de la construction dans la deuxième moitié de 2026 : un chantier de trois ans évalué à 1,2 milliard $, qui générera jusqu'à 1 200 emplois au plus fort de l'activité. »

Un investissement majeur et une occasion unique pour le Québec et la région

Le projet Dumont représente plus de 1,9 milliard $ d'investissements directs au Québec, répartis comme suit :

1,2 G$ pour la construction initiale (2026-2029)

694 M$ pour l'expansion prévue entre 2033 et 2035

Les retombées économiques anticipées au Québec incluent :

1,3 G$ en valeur ajoutée

10 075 emplois équivalent temps plein

868 M$ en salaires, dont plusieurs postes hautement spécialisés avec une rémunération annuelle moyenne variant entre 115 000 $ et 164 000 $

Pour l'Abitibi-Témiscamingue, l'étude anticipe également d'importantes retombées indirectes :

719 M$ en valeur ajoutée

5 900 emplois soutenus

Retombées fiscales immédiates et royauté existante

Le gouvernement du Québec détient déjà une redevance de 0,8 % sur le projet. Les bénéfices fiscaux additionnels attendus sont de :

158 M$ en retombées fiscales brutes pour le Québec

113 M$ pour le gouvernement fédéral

Un moteur économique durable pour les 47 prochaines années

Une fois en exploitation, Dumont Nickel générera 16,1 G$ sur l'ensemble de la durée de vie du projet, ce qui correspond à 343 M$ de dépenses annuelles récurrentes, réparties comme suit :

285 M$ en dépenses d'exploitation

58 M$ en investissements de maintien

Ces dépenses soutiendront une activité économique stable, prévisible et durable pour la région et pour le Québec pendant plusieurs décennies.

Un pilier de la souveraineté économique, énergétique et minérale du Québec

Grâce à l'hydroélectricité propre du Québec, Dumont maximise la valeur générée par kilowatt-heure consommé, un critère désormais central dans l'attribution des blocs énergétiques.

Le projet répond directement aux priorités gouvernementales :

Souveraineté minérale et sécurité d'approvisionnement

Dumont est l'un des plus grands gisements de nickel et de cobalt de l'Occident. Il permettra de structurer une chaîne d'approvisionnement locale en minéraux critiques, essentielle pour les batteries, l'électrification et les technologies stratégiques canadiennes.

Défense, aérospatiale et technologies avancées

Le nickel de Dumont est indispensable pour :

les alliages d'acier aéronautiques ;

les infrastructures militaires (blindages, turbines, systèmes critiques) ; et

les composantes électroniques à haute performance.

Dans un contexte de hausse significative des investissements en défense au Canada, Dumont positionne le Québec pour devenir un acteur incontournable des chaînes de valeur nord-américaines.

Prochaine étape : le lancement de l'ingénierie détaillée en vue de la construction

Dumont Nickel est prêt sur le plan technique, entièrement autorisé et soutenu par plusieurs partenaires industriels et institutionnels au Canada.

Le projet fait partie des rares initiatives capables de :

créer des emplois dès 2026 ;

générer des retombées fiscales substantielles ;

produire localement des minéraux critiques stratégiques ;

contribuer à la transition énergétique ;

sécuriser l'approvisionnement nord-américain en nickel.

À propos de Dumont Nickel

Dumont Nickel est une entreprise québécoise spécialisée dans la production de minéraux critiques, nécessaires à la fabrication de batteries pour véhicules électriques et à la transition énergétique. Dumont est l'un des plus grands gisements de nickel entièrement autorisés au monde et l'un des rares projets prêts à construire.

Contact média : Valérie Pomerleau, Vice-présidente, Affaires publiques et communications; Dumont Nickel, [email protected], (819) 856-5678