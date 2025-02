DUMONT NICKEL : UN PROJET STRUCTURANT POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE CRÉANT DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES MAJEURES POUR L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE ET LE QUÉBEC

AMOS, QC, le 18 févr. 2025 /CNW/ - Le projet Dumont Nickel, l'un des plus grands gisements de nickel et de cobalt au monde, représente une opportunité économique stratégique pour l'Abitibi-Témiscamingue et le Québec. Une étude économique réalisée par Aviseo Conseil confirme l'ampleur des retombées économiques reliées à des investissements qui dépasseront 3,3 milliards de dollars.

Un projet stratégique pour l'Abitibi-Témiscamingue et le Québec

Dumont Nickel s'inscrit pleinement dans les priorités économiques et environnementales du Québec en relevant les défis de la transition énergétique et de l'approvisionnement en minéraux critiques et stratégiques. Il représente le premier jalon pour l'approvisionnement de la filière batterie essentielle à l'électrification des transports et à la décarbonation de l'économie québécoise. Son développement marque le point de départ d'une industrie stratégique qui renforcera l'autonomie du Québec en contribuant à :

La productivité économique du Québec : 394 378 $ est la productivité moyenne des emplois supportés par le projet Dumont Nickel . Il s'agit d'une productivité par emploi 3,5 fois supérieure à celle du travailleur moyen actuel au Québec, résultat possible grâce à l'autonomisation de l'extraction minière et l'automatisation du traitement du minerai.

Le développement de la filière batterie : La production annuelle de Dumont Nickel contribuera à fabriquer jusqu'à 840 000 véhicules électriques par an.

La production annuelle de contribuera à fabriquer jusqu'à 840 000 véhicules électriques par an. La croissance durable de l'Abitibi-Témiscamingue : Dumont Nickel contribuera au développement économique par le recours à des fournisseurs locaux et à l'embauche de travailleurs de la région sur une durée de plus de 30 ans (trois années de construction et 29 années de production).

contribuera au développement économique par le recours à des fournisseurs locaux et à l'embauche de travailleurs de la région sur une durée de plus de 30 ans (trois années de construction et 29 années de production). La maximisation de l'utilisation de l'électricité québécoise : Le projet Dumont Nickel permettrait de générer 0,25 $ de valeur ajoutée par kWh. Il s'agit d'un ratio huit fois plus élevé que si le Québec décidait d'exporter l'électricité produite à un prix implicite d'un peu plus de 0,10 $ / kWh.

Le chef de l'exploitation chez Dumont Nickel, François Vézina a déclaré : « Le projet Dumont Nickel est structurant pour le développement économique de l'Abitibi-Témiscamingue et du Québec. L'étude vient nous démontrer et appuyer que toutes les conditions sont réunies pour justifier la construction du projet. Avec ses retombées économiques majeures, ses milliers d'emplois et son rôle clé dans la transition énergétique, ce projet représente une opportunité stratégique pour notre avenir. Avec son immense potentiel économique et environnemental, le projet Dumont Nickel se positionne comme un levier incontournable pour la croissance et l'avenir du Québec ».

Un projet avec un fort potentiel économique

Au-delà des investissements en construction, Dumont Nickel prévoit des dépenses annuelles de près de 575 millions de dollars pour le fonctionnement et le maintien du complexe minier et de son usine. Ces dépenses récurrentes auront un impact économique considérable pour le Québec. À son plein potentiel, le projet engendrera 507 millions de dollars de dépenses de fonctionnement annuelles et 65 millions de dollars pour le maintien des infrastructures.

Des retombées économiques majeures et des milliers d'emplois

La construction et l'expansion du projet Dumont Nickel généreront 1,6 milliard de dollars en valeur ajoutée pour le Québec, dont 562 millions de dollars en Abitibi-Témiscamingue. Tout au long de la phase de construction, 13 023 emplois équivalents temps complet seront soutenus, incluant 4 601 en Abitibi-Témiscamingue. Ces travailleurs se partageront une masse salariale de 1 milliard de dollars, représentant un salaire moyen de 78 739 dollars par employé.

Une fois en production, le projet créera une valeur ajoutée annuelle de 775 millions de dollars, dont 620 millions en Abitibi-Témiscamingue. De plus, 947 emplois seront soutenus chaque année, dont 566 directement au sein du complexe minier, avec un salaire moyen de 105 442 dollars.

Un projet structurant qui crée de la richesse avec l'électricité du Québec

Dans un contexte où l'électricité devient une ressource de plus en plus précieuse, l'étude d'Aviseo Conseil démontre que Dumont Nickel se distingue par sa forte valeur ajoutée par kWh consommé, un facteur essentiel pour Hydro-Québec dans l'attribution des blocs d'électricité.

Minéraux Stratégiques Abitibi (« MSA »), compagnie créée par le groupe Kinterra Capital, analyse les options pour transformer l'ancienne usine Résolu à Amos, en une usine de cogénération. Concrètement, MSA souhaite alimenter de résidus forestiers les anciennes installations de Résolu afin de produire de l'électricité renouvelable dans le but de fournir le réseau électrique d'Hydro-Québec de l'Abitibi-Témiscamingue. MSA poursuit sa mission d'ajouter des infrastructures pour supporter le développement de projets de minéraux critiques et stratégiques ici en Abitibi-Témiscamingue et espère pouvoir faire des annonces concrètes d'ici la fin de l'année.

Des bénéfices économiques pour les ménages et entreprises québécoises

Ce projet sera bénéfique pour tous les Québécois en contribuant directement à l'amélioration de l'économie provinciale. Outre les retombées économiques en termes de PIB et d'emplois, il est estimé que le revenu disponible des ménages devrait augmenter de 550 M$ à terme lorsque le projet Dumont Nickel sera à son plein potentiel. Les entreprises québécoises verront également leurs revenus croître de 293 millions de dollars. Par surcroit le projet va permettre une hausse des investissements privés de 271 millions de dollars annuellement ce qui va permettre de soutenir la croissance économique à long terme, l'un des principaux déterminants de la croissance du PIB.

Dumont Nickel est prêt à aller de l'avant avec la construction de son projet et se concentre actuellement sur les dernières étapes avant cette prise de décision. L'obtention du bloc énergétique nécessaire est l'élément manquant dans sa décision de lancer ce projet porteur. Attendu avec impatience, ce bloc énergétique représente la clé permettant au projet de se concrétiser, et Dumont Nickel a bon espoir d'obtenir une réponse favorable prochainement. Une fois obtenu le projet pourra aller de l'avant, confirmant ainsi son rôle structurant dans le développement économique de l'Abitibi-Témiscamingue et du Québec.

À propos de Dumont Nickel

Dumont Nickel est une entreprise québécoise de minéraux critiques qui se concentre sur l'extraction du nickel et cobalt nécessaire à la production de batteries pour les véhicules électriques et, plus largement, à la transition énergétique. Dumont est l'un des plus grands gisements de nickel entièrement autorisé et prêt à démarrer au monde. Une fois en exploitation, Dumont pourra fournir du nickel pour les batteries des véhicules électriques jusqu'en 2058, à la hauteur de 840 000 véhicules par an.

