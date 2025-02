DUMONT NICKEL SE RÉJOUIT DE LA CONFIANCE DU GOUVERNEMENT ENVERS SON PROJET MINIER

AMOS, QC, le 6 févr. 2025 /CNW/ - Dumont Nickel accueille avec enthousiasme l'aide financière de 1,1 million de dollars annoncée par l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada. Ce soutien permettra de faire progresser le projet Dumont à Launay, près d'Amos, en vue de son raccordement au réseau d'Hydro-Québec. Cet investissement stratégique est essentiel à la mise en place de l'infrastructure de transport nécessaire au secteur des minéraux critiques du Québec et au développement de la chaîne de valeur.

Cette aide fait partie d'un vaste programme d'investissements fédéraux totalisant 43,5 millions de dollars, répartis entre plusieurs initiatives liées aux minéraux critiques, annoncées par le ministre Wilkinson. Ces initiatives visent à faire progresser la recherche et le développement d'infrastructures liées aux minéraux critiques au Québec, renforçant ainsi la position du Canada comme leader mondial dans ce secteur.

Une reconnaissance de l'importance du projet Dumont

La reconnaissance de Dumont Nickel comme partenaire stratégique reflète une volonté commune des gouvernements de développer des infrastructures essentielles au secteur des minéraux critiques en Abitibi-Témiscamingue.

Le chef de l'exploitation de Dumont Nickel, François Vézina, a déclaré : « Alors que nous nous apprêtons à franchir une étape décisive dans la réalisation du projet Dumont, nous remercions les gouvernements pour cette marque de confiance. Nous sommes fiers d'être un partenaire clé pour soutenir les priorités gouvernementales en matière de développement durable et de transition énergétique. Cette aide nous permettra de mettre en place les infrastructures énergétiques essentielles à notre raccordement au réseau d'Hydro-Québec et l'atteinte de la carboneutralité pour le projet Dumont Nickel. En plus de renforcer la sécurité économique nationale, ces investissements dans le secteur des minéraux critiques joueront un rôle central dans le développement des chaînes de valeur locales et régionales, profitant à l'ensemble des régions, au Québec et au Canada. »

Le projet Dumont, l'un des plus importants gisements miniers au monde dans le domaine des minéraux pour batteries, prévoit une production annuelle de 42 000 tonnes de nickel ainsi qu'un sous-produit de cobalt sur une période de 30 ans.

Dumont Nickel salue également la création de la Table de collaboration Québec-Canada sur l'énergie et les ressources, annoncée en collaboration avec Mme Christine Fréchette, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, et Mme Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Cette table vise à soutenir le Québec dans l'exploitation de son plein potentiel en vue d'une économie carboneutre.

À propos de Dumont Nickel

Dumont Nickel est une entreprise québécoise de minéraux critiques qui se concentre sur l'extraction du nickel et cobalt nécessaire à la production de batteries pour les véhicules électriques et, plus largement, à la transition énergétique. Dumont est l'un des plus grands gisements de sulfure de nickel entièrement autorisé et prêt à démarrer au monde. Une fois en exploitation, Dumont pourra fournir du nickel pour les batteries des véhicules électriques jusqu'en 2058, à la hauteur de 840 000 véhicules par an.

