DUMONT NICKEL S'ENGAGE DANS LE PROJET PILOTE DE TRAÇABILITÉ DES MINÉRAUX CRITIQUES DE LA FILIÈRE BATTERIE QUÉBÉCOISE

AMOS, QC, le 15 mai 2025 /CNW/ - Dumont Nickel est fière d'annoncer sa participation active au projet pilote de traçabilité des minéraux critiques et stratégiques (MCS) de la filière batterie québécoise, une initiative structurante portée par Propulsion Québec en collaboration avec OPTEL, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) et d'importants donneurs d'ordres internationaux.

Dans un contexte mondial de renforcement des exigences environnementales, sociales et réglementaires, cette initiative permettra de démontrer la capacité du Québec à fournir des minéraux traçables, responsables et à faible empreinte carbone - un avantage concurrentiel crucial dans le développement d'une économie verte et durable.

« Chez Dumont Nickel, nous croyons fermement que la traçabilité et la transparence sont des leviers incontournables pour bâtir une chaîne d'approvisionnement crédible, compétitive et conforme aux attentes des marchés internationaux. Notre participation à ce projet témoigne de notre volonté de jouer un rôle actif dans la transition énergétique du Québec et du Canada », a déclaré François Vézina, chef de l'exploitation de Dumont Nickel.

Grâce à l'implantation de la plateforme Optchain, développée par OPTEL, Dumont Nickel pourra documenter et partager de manière sécurisée des données clés telles que l'empreinte carbone, la conformité ESG, le taux de matériaux recyclés ou encore l'origine des matériaux. Cette démarche s'inscrit dans les efforts d'innovation responsable de l'entreprise, en lien direct avec les futurs standards du passeport batterie numérique exigé par l'Union européenne dès 2027.

« La mise en place d'un système de traçabilité confirme la volonté du Québec de prendre une longueur d'avance sur les exigences du marché mondial et à être proactif dans la promotion de ses atouts. Nous saluons l'engagement de Dumont Nickel, dont l'ambition d'offrir des minéraux critiques et stratégiques à très faible empreinte carbone renforce l'attrait du Québec auprès des donneurs d'ordres internationaux. » Michelle LLambías Meunier, présidente-directrice générale, Propulsion Québec.

Ce projet pilote s'inscrit dans le cadre des objectifs du Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques et contribuera à :

Soutenir le développement d'une stratégie québécoise en matière de traçabilité des MCS ;

Rendre l'écosystème prêt aux exigences réglementaires à venir ;

Promouvoir les forces ESG du Québec sur la scène internationale.

Avec sa position stratégique au cœur de l'Abitibi-Témiscamingue, région riche en ressources naturelles et en expertise, Dumont Nickel incarne une nouvelle génération d'acteurs industriels alliant performance, responsabilité et innovation.

À propos de Dumont Nickel

Dumont Nickel est une entreprise québécoise de minéraux critiques qui se concentre sur l'extraction du nickel et cobalt nécessaire à la production de batteries pour les véhicules électriques et, plus largement, à la transition énergétique. Dumont est l'un des plus grands gisements de sulfure de nickel entièrement autorisé et prêt à démarrer au monde. Une fois en exploitation, Dumont pourra fournir du nickel pour les batteries des véhicules électriques jusqu'en 2058, à la hauteur de 840 000 véhicules par an.

À propos de Propulsion Québec

Propulsion Québec, la grappe industrielle des transports électriques et intelligents du Québec, est un organisme à but non lucratif qui a pour mission d'accélérer la croissance de l'industrie québécoise des transports terrestres zéro émission et renforcer sa compétitivité internationale. Elle a été créée en 2017 et compte aujourd'hui plus de 210 membres organisations de l'écosystème des transports électriques et intelligents qu'elle représente et mobilise autour d'initiatives. Propulsion Québec concentre actuellement ses initiatives autour de trois filières : les véhicules zéro émission, la recharge et la batterie.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Valérie Pomerleau, Vice-présidente, Affaires publiques et communications, [email protected], (819) 856-5678