Les rapports ESG des entreprises canadiennes présentent des lacunes qui peuvent les amener à passer à côté d'opportunités de création et d'accroissement de valeur à long terme pour leur marque.

Les parties prenantes veulent connaître les éléments non financiers qui sont essentiels au succès de l'entreprise, mais seulement 41 % des entreprises publient un rapport ESG montrant la place fondamentale du développement durable dans leur stratégie.

Parmi les entreprises dont les rapports ont été analysés, seulement 18 % des indicateurs se comparaient à ceux de leurs concurrents ou à d'autres références externes.

73 % des investisseurs mondiaux affirment qu'il est important que les indicateurs ESG soient certifiés de façon indépendante, cependant seulement 20 % des entreprises canadiennes ont un processus de certification en place.

TORONTO, le 27 janv. 2022 /CNW/ - PwC Canada a dévoilé sa toute première étude Perspectives canadiennes sur les rapports ESG qui analyse les défis de l'heure en matière d'information ESG auxquels sont confrontées les entreprises canadiennes. Cette étude exhaustive analyse la maturité de l'information ESG des 150 plus grandes entreprises canadiennes. En se fondant uniquement sur l'information publiée, PwC a évalué des éléments tels que la stratégie, l'importance relative, les indicateurs, la certification et d'autres composantes de l'information ESG. Les données recueillies aideront les entreprises à combler leurs lacunes et à établir une bonne stratégie pour tenir compte de l'information ESG, étant donné l'importance grandissante que lui accordent les investisseurs et les parties prenantes.

Création de valeur et présentation de l'information ESG

Dans le cadre d'un sondage mondial ESG de PwC mené auprès des investisseurs, près de 80 % des répondants ont affirmé considérer les enjeux ESG comme un facteur important dans leurs décisions de placement. Les employés, les prêteurs, les clients, les régulateurs et d'autres parties prenantes fondent aussi leurs décisions sur l'information ESG. Et pourtant, plus de la moitié (59 %) des entreprises que nous avons analysées n'incluent pas l'information sur le développement durable dans leur rapport annuel, hormis un simple paragraphe sur la responsabilité sociale.

« Les dirigeants d'entreprises canadiennes doivent comprendre que la transparence et l'imputabilité ont une importance capitale pour les parties prenantes dans le nouveau contexte économique d'aujourd'hui », a précisé Sarah Marsh, associée et leader nationale, Rapports et certification ESG, PwC Canada. « Les entreprises doivent s'intéresser à la véritable valeur de l'information ESG, et ce, le plus tôt possible. Au moment où le leadership sur le changement climatique, la justice sociale et d'autres enjeux importants est un atout recherché, les entreprises canadiennes qui démontreront comment elles créent de la valeur pour toutes les parties prenantes ont une longueur d'avance, sur plusieurs fronts. »

Le changement climatique est une priorité

Le mouvement s'est accéléré avec la COP26 et la prise de conscience que le changement climatique touche presque chaque entreprise, organisation gouvernementale et investisseur au Canada. Mais les rapports actuels ne répondent pas aux attentes des parties prenantes. Plus d'un tiers (35 %) des entreprises ont un engagement formel de zéro émission nette, mais seulement 17 % d'entre elles se sont engagées à atteindre l'objectif net zéro à une date déterminée.

Inclusion et diversité

L'analyse de PwC a révélé que les parties prenantes attendent de plus en plus des entreprises qu'elles présentent leurs stratégies et objectifs d'inclusion et de diversité à long terme et leurs progrès à cet égard. Cependant, seulement la moitié (51 %) des grandes entreprises mettent des échéances à court, moyen et long terme à leurs objectifs ESG.

Des 150 grandes entreprises canadiennes sondées, environ la moitié publie une politique de diversité culturelle. Et 68 % d'entre elles publient des politiques sur la diversité de genre accompagnées d'objectifs clairs et mesurables.

« Les changements économiques, environnementaux et sociétaux fragilisent davantage la confiance des individus et des entreprises », a déclaré Mike Harris, associé, leader ESG et Net zéro, PwC Canada. « Les organisations qui adoptent une perspective plus globale d'intégration des facteurs ESG dans leurs stratégies d'affaires seront à même de créer de la valeur pour leur marque et d'établir une confiance à long terme dans le but de produire des résultats durables. »

L'information ESG de demain

Bien que l'information ESG soit encore facultative au Canada, les signes et tendances laissent entrevoir des changements dans un proche avenir, notamment les propositions des Autorités canadiennes en valeurs mobilières concernant les obligations d'information liée au changement climatique. Les entreprises peuvent prendre plusieurs mesures pour se préparer à se conformer aux exigences réglementaires tout en créant de la valeur par leur information sur le développement durable.

À une époque qui évolue plus vite que jamais, les organisations qui se préparent à se conformer aux exigences de l'information ESG peuvent d'abord mettre au point une feuille de route qui les guidera vers l'atteinte de leurs objectifs. Pour avoir confiance en votre information ESG, les parties prenantes doivent avoir un portrait complet. Toutes les entreprises bénéficieront d'une exécution robuste pour produire leur information et de l'accès aux données adéquates à l'aide d'outils et de technologies appropriés.

Les dirigeants d'entreprises canadiennes doivent se demander si leur organisation est prête à se transformer en une entreprise plus novatrice, transparente et durable qui affiche une marque forte.

Pour en apprendre davantage sur l'étude Perspectives canadiennes sur les rapports ESG en 2022, cliquez ici. Plus tôt cette année, PwC Canada a lancé sa feuille de route Objectif Confiance, qui inclut l'information ESG dans l'approche globale du cabinet visant à combler le déficit de confiance croissant.

