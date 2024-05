L'ÉTS salue la création de Espace Aéro, zone d'innovation désignée en aérospatiale

MONTRÉAL, le 21 mai 2024 /CNW/ - L'École de technologie supérieure (ÉTS) se réjouit de l'annonce par le premier ministre du Québec, M. François Legault, et le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, de la création de la zone d'innovation en aérospatiale, Espace Aéro, qui sera implantée à Longueuil, Mirabel et Montréal.

L'ÉTS est fière de s'inscrire comme partenaire universitaire de premier plan, autant au niveau de la formation que de la recherche, dans les pôles de Longueuil et de Montréal, en plus de participer sur des projets collaboratifs dans le pôle de Mirabel.

L'ÉTS et le déploiement du pôle Longueuil

En 2023, l'ÉTS a annoncé qu'elle déploiera ses activités sur la Rive-Sud de Montréal afin d'étendre son modèle d'enseignement coopératif et sa recherche collaborative en participant à l'installation d'un aérocampus à Longueuil. Pour ce projet, l'ÉTS compte sur des partenaires engagés, notamment la Ville de Longueuil, l'École nationale d'aérotechnique (ÉNA) et le Centre technologique en aérospatiale (CTA), tous deux affiliés au Cégep Édouard-Montpetit, ainsi que sur de solides collaborateurs industriels.

L'aérospatiale à l'ÉTS

L'industrie aérospatiale fait face à des défis majeurs, notamment la réduction des impacts environnementaux et l'atteinte de la carboneutralité. Les professeurs de l'ÉTS, sous l'initiative AéroÉTS, travaillent activement à surmonter ces défis en intégrant l'enseignement et la recherche en aérospatiale.

L'École compte sept chaires de recherche et collabore avec plus de 70 partenaires industriels, soutenant des projets dans les domaines des matériaux et de la fabrication avancée, de l'avionique et des systèmes de contrôle, ainsi que de la conception et de l'optimisation.

En outre, l'ÉTS développe un nouveau programme de baccalauréat en aérospatiale pour former les ingénieurs de demain, répondant aux besoins croissants de l'industrie et favorisant une mobilité aérienne durable et intelligente.

