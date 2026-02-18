/C O R R E C T I O N -- École de technologie supérieure/

Dans le communiqué L'ÉTS prête à contribuer à la mise en œuvre de la Stratégie industrielle de défense du Canada, diffusé le 18-Févr-2026 par École de technologie supérieure sur le fil de presse CNW, une erreur s'est glissée dans les informations de contact. On aurait dû lire "Jean-Alexandre, D'Etcheverry, Service des affaires publiques et des relations gouvernementales, École de technologie supérieure (ÉTS), [email protected]" plutôt que "Jean-Alexandre, D'Etcheverry, Service des affaires publiques et des relations gouvernementales, École de technologie supérieure (ÉTS)", tel qu'incorrectement transmis par CNW. La copie complète et corrigée suit :

L'ÉTS prête à contribuer à la mise en œuvre de la Stratégie industrielle de défense du Canada

MONTRÉAL, le 18 févr. 2026 /CNW/ - L'École de technologie supérieure (ÉTS) salue l'annonce par le premier ministre du lancement de la toute première Stratégie industrielle de défense du Canada, qui marque un virage majeur visant à renforcer simultanément la sécurité nationale, la prospérité économique et l'autonomie stratégique du pays.

Cette stratégie, axée notamment sur l'innovation à double usage, l'intégration accrue des petites et moyennes entreprises, la résilience des chaînes d'approvisionnement et le renforcement des capacités souveraines en technologies critiques, rejoint directement plusieurs axes structurants de la recherche et de l'innovation à l'ÉTS.

Les orientations annoncées recoupent plusieurs expertises de l'ÉTS, notamment en intelligence artificielle, technologies quantiques, cybersécurité, systèmes autonomes et aérospatiale. L'École possède une longue tradition de collaboration avec des partenaires industriels et institutionnels dans le développement de technologies duales. Elle a mis en place les infrastructures, l'expertise et les processus nécessaires au soutien de projets exigeant des protocoles de sécurité spécifiques.

Cette annonce constitue également un moteur de développement de l'entreprenariat, un domaine pour lequel l'École est reconnue pour son expertise éprouvée en la matière. Depuis sa création, l'ÉTS développe des partenariats étroits avec les milieux industriels et institutionnels afin de soutenir l'innovation technologique, la formation de talents hautement qualifiés et le transfert des connaissances vers des secteurs stratégiques de l'économie. Elle contribue ainsi à l'émergence de solutions technologiques susceptibles de répondre aux besoins du Canada en matière de sécurité, de résilience et de souveraineté technologique.

Alors que l'École de technologie supérieure connaît depuis plusieurs années une croissance soutenue de sa communauté étudiante et de l'intensité de sa recherche, le développement de ses activités d'enseignement et de recherche renforce son rôle de moteur économique et technologique pour l'industrie, le Québec et le Canada.

Dans ce contexte, l'ÉTS entend poursuivre et renforcer son positionnement comme partenaire universitaire de mise en œuvre des priorités fédérales en matière de défense et d'innovation, en collaboration avec les acteurs gouvernementaux, industriels et universitaires, dans le respect de sa mission d'enseignement supérieur, de recherche et de développement technologique.

L'École réaffirme ainsi son engagement à contribuer, dans le respect de ses valeurs universitaires, au renforcement de la capacité d'innovation et de souveraineté technologique du Canada.

À propos de l'ÉTS

Spécialisée dans l'enseignement universitaire et la recherche appliquée en génie et en technologie, l'ÉTS est la première faculté de génie au Québec et la deuxième en importance au Canada. Son modèle d'enseignement coopératif et sa cinquantaine de clubs scientifiques et de regroupements étudiants poussent sa communauté engagée à entreprendre et à innover pour avoir un effet marquant sur le développement technologique de la société. L'ÉTS entretient des liens uniques et privilégiés avec le milieu des affaires et l'industrie : 70 % de ses activités de recherche sont menées avec et pour les entreprises au Québec, au Canada et à l'international ; elle a su s'imposer comme une actrice incontournable du cycle de l'innovation, notamment en mettant sur pied le Centech, classé dans le palmarès des dix incubateurs les plus performants au monde.

Jean-Alexandre D'Etcheverry, Service des affaires publiques et des relations gouvernementales, École de technologie supérieure (ÉTS)