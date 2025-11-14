L'ÉTS inaugure itechsanté, son nouvel institut de recherche et d'innovation en technologies pour la santé

Créé pour transformer les défis complexes du monde de la santé en opportunités, itechsanté mise sur la cocréation et rassemble une communauté diversifiée composée de chercheuses et chercheurs de diverses disciplines, de professionnel(le)s de la santé, d'entrepreneur(e)s ainsi que de membres de la société civile. L'institut regroupe déjà 50 professeur(e)s ainsi que 65 étudiant(e)s et post-doctorant(e)s aux cycles supérieurs. Avec un corps professoral de 300 membres à l'ÉTS, itechsanté pourra éventuellement compter sur l'expertise d'un bassin élargi de chercheurs et chercheuses, ce qui permettra d'intensifier les activités de recherche et de multiplier les collaborations interdisciplinaires dans les années à venir.

L'institut se donne pour mission de concevoir des technologies et des processus capables de prévenir ou de diagnostiquer plus rapidement des pathologies, de soutenir les personnes vivant avec des incapacités physiques, psychologiques ou neurologiques, tout en optimisant l'efficacité du système de santé et en soutenant la performance des industries qui œuvrent dans ce domaine.

« L'inauguration d'itechsanté concrétise notre volonté de positionner l'ÉTS comme un acteur incontournable en innovation technologique pour la santé. En rassemblant une communauté de chercheurs, de cliniciens et d'entrepreneurs, nous créons un écosystème unique qui favorise le développement de solutions concrètes et adaptées aux réels besoins de notre système de santé. Cet institut représente un investissement stratégique dans l'avenir de la santé des Québécois et Québécoises. »

- Kathy Baig, directrice générale et cheffe de la direction de l'ÉTS

« itechsanté incarne une vision où la technologie et l'humain se rencontrent pour créer des innovations qui font une réelle différence dans la vie des gens. Notre force réside dans notre capacité à rassembler des expertises diverses et à travailler en cocréation avec les milieux preneurs. Nous ne développons pas de technologies en vase clos, mais bien en réponse aux besoins exprimés par les professionnel(e)s de la santé, les patient(e)s et les industries. C'est cette approche qui nous permettra de générer des retombées concrètes et durables. »

- Nicola Hagemeister, directrice scientifique d'itechsanté

Trois axes stratégiques au cœur de la mission d'itechsanté

Les activités de l'institut s'articulent autour de trois axes stratégiques :

Agir pour une santé optimale - Prévention et mieux-être. L'institut développe des solutions innovantes pour prévenir les maladies chroniques et promouvoir des modes de vie sains. En réduisant la pression sur le système de santé, il vise à améliorer la qualité de vie de la population tout en générant des économies durables.

L'institut développe des solutions innovantes pour prévenir les maladies chroniques et promouvoir des modes de vie sains. En réduisant la pression sur le système de santé, il vise à améliorer la qualité de vie de la population tout en générant des économies durables. Agir sur les soins - Santé connectée et personnalisée. Grâce aux technologies de pointe, itechsanté rend les soins plus accessibles, personnalisés et adaptés aux besoins de tout un chacun. Cela permet non seulement d'optimiser l'efficacité des soins, mais aussi de réduire les inégalités d'accès.

Grâce aux technologies de pointe, itechsanté rend les soins plus accessibles, personnalisés et adaptés aux besoins de tout un chacun. Cela permet non seulement d'optimiser l'efficacité des soins, mais aussi de réduire les inégalités d'accès. Agir sur les opérations - Optimisation des processus. L'institut contribue à rendre les services de santé et les industries liées à la santé plus efficients. En optimisant les processus cliniques, les flux de travail, les lignes de production et les chaînes d'approvisionnement, itechsanté aide les entreprises et les institutions à augmenter leur productivité, à réduire les délais et à améliorer la qualité des services et produits destinés aux usagers.

Une approche collaborative et interdisciplinaire

L'offre de service d'itechsanté repose sur quatre piliers : la recherche interdisciplinaire et collaborative pour répondre aux besoins concrets de ses partenaires; la formation en vue d'assurer la relève dont la société a besoin en santé; l'accompagnement de la communauté étudiante et de recherche vers le transfert technologique au moyen de l'entrepreneuriat; et la communication de la science afin que les chercheurs et chercheuses aient une influence sur les politiques publiques.

L'institut collabore notamment avec le Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CRCHUM), le CIUSSS Nord de l'ile et le CHU Sainte-Justine, renforçant ainsi les liens entre la recherche universitaire et les milieux cliniques.

À propos de l'ÉTS

Spécialisée dans l'enseignement universitaire et la recherche appliquée en génie et en technologie, l'ÉTS est la première faculté de génie au Québec et la deuxième en importance au Canada. Son modèle d'enseignement coopératif et sa cinquantaine de clubs scientifiques et de regroupements étudiants poussent sa communauté engagée à entreprendre et à innover pour avoir un effet marquant sur le développement technologique de la société. L'ÉTS entretient des liens uniques et privilégiés avec le milieu des affaires et l'industrie : 60 % de ses activités de recherche sont menées avec et pour les entreprises au Québec, au Canada et à l'international ; elle a su s'imposer comme une actrice incontournable du cycle de l'innovation, notamment en mettant sur pied le Centech, classé dans le palmarès des dix incubateurs les plus performants au monde.

